Sirolo, turista accusa un malore in spiaggia e muore

SIROLO – Ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Un uomo è morto stamattina (26 giugno) mentre si stava godendo il sole al mare nella bellissima spiaggia di San Michele a Sirolo. È successo tutto attorno alle 9. Il bagnante, turista francese di 80 anni, avrebbe accusato un malore mentre si trovava sulla battigia.

Si è accasciato privo di sensi. Tragedia questa mattina a Sirolo, dove un uomo è morto mentre si trovava al mare. La centrale operativa di Ancona Soccorso ha inviato l’ambulanza della Croce Gialla di Camerano via terra mentre, via mare, ha fatto intervenire il gommone di Salvamento Portonovo partito dalla baia. Quando sono arrivati sul posto hanno giudicato le condizioni dell’uomo già gravi. Dall’ospedale regionale di Torrette si è messo in moto anche Icaro. Atterrato nella piazzola della Croce Azzurra ma del suo intervento, purtroppo, non c’è stato bisogno. I medici sono arrivati in spiaggia con l’ambulanza. Hanno tentato di tutto ma l’uomo è deceduto sul posto.