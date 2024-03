Sirolo, il sindaco Filippo Moschella tenta il terzo mandato

SIROLO – Tenterà il secondo mandato da sindaco l’attuale primo cittadino di Sirolo Filippo Moschella. L’ha appena ufficializzato organizzando anche un incontro con la cittadinanza per mercoledì 27 marzo alle 18 al ristorante della Rosa. La lista è “impegnaTi per Sirolo” e lo slogan “Vota Moschella per la Sirolo che vuoi tu”. «La squadra è la stessa e il programma sarà esposto quanto prima ma è sempre nel segno della continuità con questi cinque anni di mandato», ha detto Moschella. E’ il primo candidato della perla del Conero a uscire allo scoperto in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Non si conosce ancora il nome dello sfidante o, forse, dei candidati in corsa per la poltrona da sindaco.

Gli impegni attuali

Diversi gli impegni del Comune in questi giorni primaverili in attesa del restyling della città pronta per accogliere i turisti dell’estate: sono partiti i lavori di creazione del camminamento di via Cave per permettere ai sirolesi di raggiungere in sicurezza il centro storico, grazie al contributo economico della Regione Marche, ottenuto dal Comune per l’interessamento del consigliere regionale Mirko Bilò e alla collaborazione della proprietà dell’hotel Beatrice, e sono iniziati i lavori di ripristino dell’asfalto a seguito della posa della fibra ottica nei tratti più rovinati.