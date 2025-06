Sirolo, siglata l’ordinanza che disciplina la movida. Ecco le novità

Il sindaco di Sirolo Filippo Moschella: «Con l'ordinanza, che sarà reiterata fino a settembre, si regolamenta il rapporto fra commercio, residenti e turisti, in modo che tutti possano rigenerarsi in un centro storico unico e magico»

SIROLO – Il sindaco di Sirolo Filippo Moschella ha emesso l’ordinanza estiva per contemperare le esigenze dei locali del centro storico e di via Bosco con la necessaria tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e dei turisti, nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale, in un’area interessata da un afflusso serale e notturno particolarmente rilevante di persone.

Il contenuto dell’ordinanza

Come negli anni scorsi la chiusura dei locali è prevista dalle 2 di notte alle 6. Alle ore 2 non potranno non potranno essere somministrati alimenti e bevande e dovranno essere ordinati e puliti gli spazi esterni per evitare rumori molesti. Inoltre, dovranno essere chiusi tutti gli accessi ai locali e invitati gli avventori a terminare le consumazioni e uscire dai locali e pertinenze. Sempre dalle ore 2, eventuali musiche di sottofondo dovranno essere udibili solo all’interno del perimetro del locale o area di somministrazione.

La vendita o cessione di bevande alcoliche per asporto, invece, è vietata da mezzanotte alle 7. I titolari degli esercizi commerciali, inoltre, dovranno provvedere alla rimozione giornaliera di rifiuti o materiali, anche non derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell’attività stessa, in modo che all’orario di chiusura dell’esercizio risulti pulita l’area in dotazione e quella pubblica antistante il confine fino alla profondità di 4 metri, ovvero fino alla metà della via in caso di locali presenti da ambedue i lati della strada, uno di fronte all’altro. Sempre in merito al decoro urbano, sempre a rischio a causa della maleducazione di alcune persone, è stato rinnovato il divieto di abbandonare in luogo pubblico, fuori dai cestini e nella zona sopra individuata, contenitori di bevande e cibi di qualsiasi genere.

Le sanzioni

Per eventuali violazioni inerenti gli orari di apertura, chiusura, riordino delle aree e vendita per asporto è prevista la sanzione pecuniaria prevista da mille (doppio del minimo pari a 500 euro) a 5mila euro. Sanzioni minori sono previste per le altre ipotesi. Moschella dichiara: «Sirolo è una località turistica d’eccellenza in cui tutti i commercianti e gli artigiani si adoperano per fornire prodotti e servizi di qualità per tutte le esigenze. Con l’ordinanza, che sarà reiterata fino a settembre, si regolamenta chiaramente il rapporto fra commercio, residenti e turisti, in modo che tutti possano rigenerarsi in un centro storico unico e magico».