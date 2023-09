Sirolo, Sofy Polyanouskaya è Miss Casacon. E sfila la bellezza al “World Top Model All star” – VIDEO

SIROLO – Una serata di forti emozioni quella di ieri sera, 29 agosto, al “Casacon food & drink” di Sirolo, in una serata in cui il sogno di tante ragazze di entrare nel mondo della moda si è fatto un passo più vicino grazie alla selezione di “World Top Model All star”. L’iniziativa organizzata dall’agenzia CB Fashion Project Management di San Benedetto del Tronto in collaborazione con la Major di Management di Milano.

Il video

La selezione, cui hanno partecipato 60 ragazze dai 14 ai 27 anni scelte tra 200 aspiranti miss, ha visto un’ulteriore selezione di 21 ragazze che hanno sfilato in tre uscite, abito nero in stile Miss Casacon, Barbie style in fucsia e in abito da sera. Un evento che apre le porte a tante opportunità per le ragazze selezionate. «La prossima tappa sarà il resort a Torre dell’Orso – spiega Claudio Barbieri (CB Fashion project) – poi Montecarlo dove la vincitrice avrà un contratto mondiale con l’agenzia Major».

Le ragazze che sfilano sognano di calcare importanti passerelle o di sfondare nel mondo del cinema, della moda, della tv: è il sogno realizzato e meritato della bellissima Matilde Pettinari, 18 anni di Monsano, madrina della serata. Matilde, miss Blu Mare Marche 20/21 e già volto di Terranova Abbigliamento per la sua nuova campagna pubblicitaria: dopo aver collezionato tantissime fasce, è stata scelta dall’agenzia Special di Milano. «Se mi chiedessero che messaggio vorrei lanciare alle ragazze che come me sognano di entrare nel magico mondo della moda direi di crederci, crederci tanto, insistere anche se una selezione va male, se venite scartate, se qualcuno vi butta giù: continuate a crederci, insistete. Il mio sogno? Ne ho due in realtà. Realizzarmi come modella e fare l’università, cercando di coniugare bellezza a intelligenza».

Alcuni momenti dell’evento al “Casacon food & drink” di Sirolo

Casacon nella sua suggestiva location ospita eventi musicali, glamour e di intrattenimento si prepara per l’autunno con interessanti proposte. «La prossima settimana saremo aperti da giovedì a domenica – spiega il titolare del Casacon Carlo Boldrini – poi solo venerdì e sabato. Il 23 settembre avremo il Closing party di chiusura dell’estate e dal 6 ottobre inizia la stagione invernale con serate il venerdì e sabato, il ristorante aperto la domenica a pranzo».



Dalla sfilata al Casacon, presentata da Alberto Pettinari, sono state selezionate tutte e 21 le ragazze vincitrici di una settimana gratuita di Academy models presso l’Araba Fenice village di Torre dell’Orso, in Puglia. Nel corso della serata, la giovanissima Alice Luis di Castelfidardo si è aggiudicata il pass – insieme a Matilde e Karina (di San Benedetto del Tronto) per partecipare alla selezione di “Un Volto per Fotomodella” a Pisa dal 7 al 10 settembre. Mentre è stata eletta Miss Casacon, Sofy Polyanouskaya 17enne di San Benedetto, che ha sfilato con indosso un abito della collezione dello stilista Matteo Duca. «Una bella emozione, non me l’aspettavo – ha detto Sofy – il mio sogno è diventare una modella famosa come Bella Hadid».