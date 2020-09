Sirolo: a settembre arrivano i turisti stranieri. Bilancio estivo positivo

SIROLO – L’estate è ormai agli sgoccioli, tra una settimana si tornerà sui banchi di scuola ma, almeno per gli stranieri, le vacanze nella Riviera del Conero non sono ancora finite. Come a Sirolo che in questi giorni sta accogliendo turisti provenienti da Germania, Olanda e Austria. Nonostante la stagione caratterizzata dal Covid e dalle misure restrittive per evitare i contagi, per la Perla dell’Adriatico il bilancio estivo è positivo.

«Fino a metà settembre ci sono molte prenotazioni sia nelle strutture ricettive, sia nei ristoranti del paese- afferma il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella-. Giugno, luglio e agosto abbiamo avuto molte presenze ma il nostro obiettivo primario non sono i numeri, bensì la qualità dei turisti che vengono in vacanza qui e la qualità dei servizi che noi riusciamo ad offrire loro».

Per quanto riguarda l’accesso alle spiagge libere, visto il flusso di turisti e bagnanti, è ancora necessaria la prenotazione del posto ombrellone o telo con l’app Sirolo Spiagge.

«Con l’app siamo riusciti a contenere il numero delle persone che arrivano solo per trascorrere la giornata al mare senza pernottare. Questo perché, con le misure restrittive e con le linee guida dettate dalla Regione per evitare assembramenti, non possiamo accogliere tutti nelle nostre spiagge. Anche i sentieri del Monte Conero sono stati molto frequentati. Ciò significa che la peculiarità di Sirolo, il binomio mare e monte, è vincente e la rende unica in tutto l’Adriatico».

Turisti in vacanza a settembre anche a Numana, intanto nei giorni scorsi nell’incantevole località di mare ha fatto tappa la nota trasmissione di Rai Uno, Linea Verde. La puntata dedicata alla Riviera del Conero andrà in onda domenica 20 settembre alle 12,20.