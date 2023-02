Sirolo, una serata con le storie di calcio di Gianluca Di Marzio

ANCONA – Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, e le sue storie di calcio in scena venerdì sera 3 febbraio al Teatro Cortesi di Sirolo alle 21.30. Un appuntamento stimolante per tanti appassionati di calcio della zona, che potranno partecipare alla serata e ascoltare le storie del giornalista, volto conosciuto di Sky ed esperto di calciomercato. Gianluca Di Marzio è il figlio dell’ex allenatore di calcio Gianni, scomparso circa un anno fa, indimenticato tecnico su panchine come quella del Napoli o del Catania, ma anche sotto tante altre celebri bandiere. Smesso di allenare, Gianni Di Marzio passò al ruolo di dirigente sportivo e fu soprattutto in quegli anni che trasmise a Gianluca la passione per il calciomercato e quella per il giornalismo sportivo, che il figlio cominciò a coltivare durante gli studi di giurisprudenza. Gli esordi come giornalista sono quelli con il giornale locale Padova Sport, poi la trasmissione Goal Time alla televisione locale Triveneta, quindi la carriera che scorre da Telenuovo, altra tv locale di Padova, a Tele+ e Stream, fino al definitivo passaggio a Sky come conduttore televisivo ed esperto di calciomercato.

Gianluca Di Marzio ha scritto anche Grand Hotel Calciomercato e l’Almanacco 2021-2022 del Grand Hotel Calciomercato, entrambi pubblicati da Cairo Editore. Le sue storie di calcio, la sua passione, la sua competenza, la sua capacità di attirare l’attenzione del pubblico saranno protagoniste venerdì sera sul palco del teatro Cortesi. A moderare l’incontro saranno Marta Bitti, volto noto del calcio locale, lo scorso anno addetta stampa dell’Ancona e oggi con il medesimo ruolo al Montegiorgio Calcio, e Alver Torresi della Federcalcio di Macerata. Durante la serata il pubblico potrà, naturalmente, partecipare e porre domande, confrontandosi con il giornalista sui temi trattati. La partecipazione all’evento prevede l’acquisto di un biglietto dal costo di 10 euro a persona, con promozione 2×3, cioè un biglietto omaggio ogni due acquistati, formula attivabile solamente contattando l’agenzia telefonicamente oppure via mail all’indirizzo amministrazione@universalevents.it