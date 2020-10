Sirolo: ritrovata a Perugia la targa asportata dal Belvedere Marinelli

SIROLO- Ritrovata a Perugia la targa in marmo asportata nei mesi scorsi da ignoti dal Belvedere Marinelli a Sirolo. L’iscrizione dedicata a Don Nazzareno Marinelli (il religioso da cui prende il nome la famosa Spiaggia del Frate o Sottosanta di Sirolo) è stata rinvenuta integra da Daniele Stoppini di Umbertide (PG) che l’ha vista ai piedi di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti nei pressi del cimitero di Canneto, frazione del Comune di Perugia. Così ha scritto un post nel gruppo Facebook “Sirolo attraverso i tempi” subito notato dal dipendente comunale Marco Carletti che ha organizzato la restituzione. E così ieri pomeriggio (21 ottobre) il signor Stoppini ha consegnato la targa al sindaco Filippo Moschella che lo ha ricevuto insieme alla famiglia in Comune e regalato un libro dedicato a Sirolo.

«Il Sig. Stoppini ha dimostrato con i fatti che ci sono al mondo brave persone che si interessano della collettività. L’esatto opposto dei vandali che prima hanno sradicato e asportato tre alberelli da me piantati con gli alunni delle scuole primarie il 21 novembre 2019, in occasione della Festa dell’albero, e poi hanno divelto il palo e asportato la targa- dichiara Moschella-. Faremo aggiungere alla targa che indica la Spiaggia del Frate anche il nome Sottosanta. In questo modo eviteremo di far sorgere dubbi alle migliaia di turisti che, dal belvedere sirolese, si godono ogni anno il panorama unico e speciale».