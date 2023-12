Sirolo riparte con ˊRiflessi di donnaˊ: al teatro Cortesi ecco l’universo rosa. Spettacoli gratuiti

Il via domenica 10 dicembre (ore 21) con lo spettacolo di stand up comedy ˊDramaqueenˊ di (e con) Laura Formenti, scritto con Giuseppe della Misericordia e Gianluca Ettori

ANCONA – ˊRiflessi di donnaˊ, al teatro Cortesi di Sirolo la rassegna (ad ingresso gratuito) che mette in luce l’universo femminile. Sono tre gli appuntamenti in programma di ˊRiflessi di donnaˊ, la nuova rassegna organizzata dal Comune di Sirolo, con la partecipazione della Regione Marche, in cui si parlerà di donne, attraverso un caleidoscopio di linguaggi.

Il via domenica 10 dicembre alle ore 21 con lo spettacolo di stand up comedy ˊDramaqueenˊ di (e con) Laura Formenti, scritto con Giuseppe della Misericordia e Gianluca Ettori. Attrice e performer, volto fisso di programmi tv, Laura Formenti presenta un dramma lungo una vita raccontato in un esilarante monologo. Sogni visti come fallimenti dai tuoi genitori, timidezza patologica, soldi che non bastano mai, lavori precari, letti a soppalco e amori…quali amori?

LEGGI PURE: A Sirolo c’è «Caveman», il monologo più vecchio del mondo. Teo Teocoli firma la sua prima regia – Notizie Ancona-Osimo – CentroPagina – Cronaca e attualità dalle Marche

Cesare Catà

Di cosa rideremmo se non ci fossero i drammi? Tagliando tutte le parti noiose, quello che resta delle nostre vite sono risate e tragedie. Tagliando le tragedie, solo le risate. La serata vedrà in apertura la conversazione ˊLe donne e il lavoroˊ con la partecipazione di Katia Sdrubolini di Confartigianato Ancona – Pesaro Urbino.

Il secondo appuntamento mercoledì 20 dicembre, ore 21,00 con Cesare Catà e Paola Giorgi in ˊMa tu sei la pianta, lezione spettacolo su Maria di Nazarethˊ di Cesare Catà, musiche originali eseguite dal vivo da The Unconventional Affair. Uno spettacolo che racconta la figura di Maria di Nazareth esplorando i vangeli sinottici quelli apocrifi, trattati teologici e scritti eretici antichi, fino ad alcune descrizioni liriche date da poeti contemporanei quali W.B. Yeats, Rilke, Testori.

LEGGI PURE: Marche Storie, maratona di teatro tra Fermo, Macerata e Sirolo. L’attrice Giorgi: «Turismo culturale tutto l’anno» – Notizie Macerata – CentroPagina – Cronaca e attualità dalle Marche

Cesare Catà, autore del testo, filosofo e performer, accompagna nella storia gli spettatori alternando uno storytelling originale in cui si mescolano la divulgazione filosofica e l’ironia della stand-up comedy, al suo fianco l’attrice Paola Giorgi dona anima, corpo e voce a Maria, attraverso la lettura scenica. Il ritmo dello spettacolo è scandito dalla raffinata ricerca musicale de The Unconventional Affair che restituisce innovazione e unicità. Mescolando i vari registri, la lezione-spettacolo restituisce agli spettatori una figura di Maria di Nazareth fuori da ogni stereotipo morale o catechistico, un’immagine di donna magica affascinante e complessa, estatica e dolente.

La rassegna si chiuderà martedì 26 dicembre alle ore 21, con il concerto dei cantautori Alessandro Pellegrini e Michele Serrani & ensemble ˊRiflessi di Donnaˊ. Un racconto in musica che narra le molteplici sfaccettature del mondo femminile e della relazione con quello maschile, con i figli, con la vita in generale. A dar voce a questo racconto cantato saranno due cantautori e una piccola ensemble, con letture e interventi atti a far riflettere anche su temi di attualità. Verranno eseguiti brani inediti e cover celebri o poco conosciute, tutte accomunate dall’emozione e dall’intensità che si vogliono trasmettere per narrare al meglio la figura della donna.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni WhatsApp al 349.2233051. ˊRiflessi di Donnaˊ è un evento del Comune sirolese, realizzato con la partecipazione della Regione Marche e la collaborazione di Bottega Teatro Marche, Pro Loco Sirolo, Confartigianato Ancona – Pesaro Urbino, Universal Eventi.