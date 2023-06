Sirolo, punto da insetto trasferito d’urgenza a Torrette

SIROLO – Accusava gravi difficoltà respiratorie per una puntura di insetto. È stato lui stesso a portarsi, sempre accompagnato dai genitori, alla sede della Croce azzurra di Sirolo oggi (13 giugno), verso mezzogiorno. Il personale ha agito subito e soccorso il giovanissimo, 15enne del posto. Con ogni probabilità sarebbe stato punto da un calabrone e quello che stava manifestando era un principio di choc anafilattico. È stato trattato dal personale sanitario prima sul posto e poi, per precauzione, dall’ospedale regionale di Torrette si è alzato in volo Icaro, atterrato lì di fronte nella piazzola. Anche l’automedica da Osimo è arrivata sul posto per dare supporto all’intervento. La paura comunque è stata tanta perché il giovane non riusciva a respirare bene, lamentava gravi malesseri e disagi. Il ragazzino è stato affidato all’equipe medica dell’eliambulanza e caricato sul velivolo. È arrivato al nosocomio regionale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero stabili e al momento sotto controllo. Il minore è stato messo comunque sotto osservazione come da prassi in casi come questi.