Sirolo e Numana in lutto: è morto Luca Osimani, ex consigliere comunale. Il ricordo dei sindaci

SIROLO – Sirolo e Numana unite nel dolore per la perdita di Luca Osimani, il 42enne geometra, impegnato socialmente e politicamente, che ha perso la vita dopo aver subito un trapianto di cuore al quale si era sottoposto nei giorni scorsi.

Osimani, residente a Sirolo e conosciutissimo anche a Numana, dove lavorava, era stato consigliere comunale di minoranza nella sua cittadina (Sirolo) durante l’ultima giunta Misiti, inoltre aveva fatto parte della commissione edilizia del Comune di Numana nel primo mandato della giunta Tombolini. Amante dello sport e impegnato nel sociale, Osimani lascia la moglie e una figlia piccola. A ricordare la sua figura, sono i sindaci di Sirolo e Numana.

Filippo Moschella, sindaco di Sirolo

Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana Filippo Moschella, sindaco di Sirolo (a sinistra), e Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana



«Siamo rimasti molto colpiti dalla notizia – dichiara il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella -, sapevamo che non stava bene, ma non credevamo che il male potesse portarlo via in così giovane età». Il primo cittadino di Sirolo ricorda che insieme al 42enne aveva condiviso l’esperienza nel direttivo dell’associazione tennis Riviera del Conero e che da consigliere comunale «si era impegnato per tutelate il bene del suo paese». «È sempre stato una persona molto attiva e dal carattere molto definito, che si interessava e si impegnava anche nel sociale» conclude.

«Una grandissima tragedia – commenta il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini – , era una persona molto solare, attiva e simpatica, inoltre era un bravo professionista».

I funerali di Osimani si terranno domani, martedì 30 giugno, alle ore 16 a Numana.