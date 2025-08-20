Sirolo, noleggio abusivo di imbarcazioni: multa da oltre 1300 euro

SIROLO – Noleggio abusivo di imbarcazioni a Sirolo, sanzionata un’associazione sportiva.

Al fine di garantire la libertà di concorrenza tra gli operatori economici del settore nautico, i finanzieri in sinergia con il personale del Comando Provinciale e i militari della Capitaneria di Porto di Ancona, hanno individuato, sul litorale del comune di Sirolo (AN), una associazione sportiva che svolgeva abusivamente l’attività di noleggio di imbarcazioni. L’attività ispettiva ha consentito di sequestrare i mezzi nautici impiegati nell’illecita attività, e di contestare, nei confronti del titolare, violazioni amministrative pecuniarie per oltre €. 1.377,00.

Complessivamente, l’attività di servizio eseguita dalle unità navali della Guardia di Finanza ha finora consentito di identificare 102 soggetti e sottoporre a controllo oltre 50 imbarcazioni. Proprio in tale ambito, nel corso di un controllo di una unità da diporto in navigazione nei pressi del porto di Ancona, i finanzieri hanno identificato e arrestato un soggetto straniero, risultato essere evaso dagli arresti domiciliari, come da provvedimento dall’Autorità Giudiziaria Anconetana.