Sirolo, successo per il “Memorial Francesco Tridenti”

SIROLO – Ha avuto successo anche quest’anno l’edizione del “Memorial Francesco Tridenti”, quarta ricorrenza ormai consolidata nella Riviera del Conero per ricordare il ragazzo sirolese scomparso tragicamente a fine dicembre 2017 in un incidente stradale nei pressi di Spoleto. Nella competizione si sono sfidate otto squadre provenienti prevalentemente da Sirolo e Numana, fatto che ha portato alla competizione un clima di festa e spensieratezza. Si è appena tenuta la finale del memorial per cui il pubblico accorso durante le serate al campetto sintetico di via Moricone ha occupato le tribune nell’ultimo giorno della grande festa.

Tridenti era un ragazzo gioviale, sempre sorridente, amante del calcio e della sua cittadina. Era diretto a Saturnia, in Toscana, per frequentare un corso di cucina nel ristorante in cui aveva già prestato servizio. Voleva diventare ancora più bravo di quello che era, voleva essere all’altezza del padre, della mamma e del nonno, nomi storici a Sirolo che hanno fatto grande la gastronomia e l’accoglienza nei loro locali di punta del turismo italiano ma anche per i sirolesi. Diceva spesso che voleva diventare un grande chef. L’intera edizione anche quest’anno è stata possibile grazie al supporto delle attività commerciali, della Pro loco di Sirolo e dell’Amministrazione comunale che ha voluto ricordare Francesco così, con un’iniziativa che ha potuto coinvolgere tutta la comunità della Riviera del Conero.