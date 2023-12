Sirolo, lutto per la scomparsa di Bruno Orlandini

SIROLO – Il mondo del giornalismo locale è in lutto per la scomparsa di quella che è stata una grande “penna” della cronaca locale. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ieri (2 dicembre) è spirato Bruno Orlandini, storica firma dei quotidiani anconetani, residente a Sirolo con la sua famiglia. Aveva 75 anni. Per anni ha contribuito a impreziosire le pagine delle cronache con fatti di notevole importanza e aneddoti della sua carissima Riviera del Conero. Sue diverse inchieste e altrettanti approfondimenti che hanno riguardato anche il capoluogo dorico. Grande il cordoglio della comunità locale per la perdita di un uomo stimatissimo per la sua professionalità e persona. Tutti rammentano la sua passione nel lavoro e l’amore per la sua famiglia ma anche il piglio e l’ironia con cui conduceva la sua vita, professionale e non. La città di Sirolo in particolare si stringe attorno ai familiari addolorati in questo momento di grande dolore. Lascia la moglie Anna Maria Martiri e la figlia Laura, il genero Alessandro, i tre nipoti e tanti parenti e amici. Domani (4 dicembre) alle 9.30 la salma partirà dall’ospedale di Osimo dove era stato ricoverato alcuni giorni fa. Il funerale si celebra alle 10 nella chiesa San Nicola di Bari a Sirolo. Poi la salma sarà tumulata nel cimitero della perla del Conero. La famiglia non ha chiesto fiori per la celebrazione funebre ma donazioni alla Croce azzurra di Sirolo.