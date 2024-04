Sirolo, Legambiente incorona la città “Comune Riciclone costiero”

SIROLO – Sirolo è stata premiata da Legambiente per essersi classificata al primo posto nella prima selezione dei Comuni Ricicloni Costieri, con l’81,6 per cento di raccolta differenziata nel 2022. Sirolo in pratica ha superato la soglia dell’80 per cento di raccolta differenziata, per la prima volta, grazie alla collaborazione di tutti i sirolesi e allo spostamento dell’area di conferimento rifiuti da via Bosco a via Cilea. Un riconoscimento che fa bella la città in vista della stagione estiva quando si prepara per l’arrivo di migliaia di turisti.

E’ stato inaugurato il camminamento di via Cave per permettere ai sirolesi di raggiungere in sicurezza il centro storico, grazie al contributo economico della Regione Marche ottenuto dal Comune per l’interessamento del consigliere regionale Mirko Biló e alla collaborazione della proprietà dell’hotel Beatrice ed stato inaugurato il nuovo Ufficio Informazioni e Accoglienza turistica di piazza Vittorio Veneto che sarà gestito dalla Pro Loco. Dalla scorsa settimana il Comune poi è diventato proprietario del Circolo operaio di San Lorenzo con la firma della relativa donazione. Dopo la trattativa, condotta personalmente dal sindaco Filippo Moschella, il direttivo del Circolo, presieduto da Vincenzo Tesori, ha deliberato la donazione per riqualificarlo e dargli una nuova vita per attività di aggregazione sociale per tutta la comunità, come era un tempo.

Il primo cittadino ha detto: «Oggi viene realizzato un altro punto del programma elettorale della Lista civica “ImpegnaTi per Sirolo” con l’acquisizione di un sito che diventerà un punto di riferimento per le attività sociali e culturali di tutta la comunità sirolese, con particolare riferimento all’aggregazione dei giovani che potranno utilizzare anche l’area esterna comunale situata dietro il circolo, in cui familiarizzare in piena libertà e sicurezza nella centrale frazione San Lorenzo».