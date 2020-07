Tremendo impatto al Coppo, due feriti. Grave una 72enne di Sirolo

Lo schianto è avvenuto intorno alle 18 fra una Fiat 500 e una Volkswagen Touran. Ad avere la peggio l'anziana trasferita in eliambulanza a Torrette. Viabilità in tilt

SIROLO – Violento scontro fra due veicoli al Coppo di Sirolo. Nell’impatto, avvenuto intorno alle 18 di oggi 13 luglio, nei pressi del Conero Golf Club, sono rimaste ferite due persone: una donna 72enne di Sirolo e un 38enne di Arzignano. A scontrarsi sono state una Volkswagen Touran, condotta dall’uomo, e una Fiat 500 sulla quale viaggiava l’anziana.

Stando alle prime indiscrezioni, il 38enne stava percorrendo la Strada Provinciale 2 in salita, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, andando ad invadere la corsia opposta sulla quale viaggiava la 500 contro la quale è andato a schiantarsi.

Ad avere la peggio è stata la 72enne rimasta intrappolata nella vettura. Per liberarla sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Ancona che hanno collaborato insieme ai soccorritori del 118 per estrarre la donna dalle lamiere. L’anziana è stata trasferita in eliambulanza a Torrette, mentre l’uomo, in condizioni meno critiche, è stato trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale.

Sul posto, oltre alle fiamme rosse, e alla Croce Bianca di Sirolo, c’erano i Carabinieri di Numana e la Polizia Locale di Sirolo. La strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi. Viabilità in tilt.