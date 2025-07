Sirolo, al “Festival del Parco” concerti e serate Natura

Il presidente del Parco del Conero, Luigi Conte: «Grande sforzo organizzativo della struttura per realizzare gli eventi in collaborazione con i Comuni e gli sponsor»

SIROLO – Settimana clou per la programmazione del Festival del Parco 2025 organizzato dall’Ente Parco del Conero con la direzione artistica di Roberto Raffaelli. Saranno 4 gli appuntamenti previsti tra Sirolo, Numana e Ancona che animeranno le serate della settimana con eventi tutti gratuiti.

Si parte martedì 8 luglio dalle 21.30 al Teatro del Conero antistante la sede dell’Ente Parco in via Peschiera 30 a Sirolo, per “Jesus Christ Superstar – Il Concerto” con la partecipazione di oltre 50 solisti e coristi del Coro Andrea Grilli insieme alla banda QUT, Associazione corale Giovan Ferretti, al Coro Orlandini di Ancona, Circolo Culturale Bruno Barocci di Sirolo.

Gli spettacoli si intervallano con le “Serate Natura” un ciclo che rientra nel Progetto ASSE finanziato al CEA (Centro di Educazione Ambientale) del Parco con fondi Por Fesr.

Mercoledì 9 luglio sempre alle 21.30 nella centralissima piazza Vittorio Veneto a Sirolo incontro sul tema “L’arte della Natura” con il marchigiano Michel Giaccaglia, videomaker, produttore di documentari naturalistici e di viaggio, autore e regista di programmi televisivi tra i quali “Alle falde del Kilimangiaro” per Rai3, “Eden, un pianeta che vive” sul La7, pubblicazioni fotografiche per National Geographic, Lens Culture, The Atlantic, Frames.

Venerdì 11 luglio ci si sposterà in piazza Miramare a Marcelli di Numana per fare un viaggio subacqueo con “Gioielli sotto l’acqua” a cura di Roberto Spinsanti.

Sabato 12 luglio poi grande serata di jazz alla Baia di Portonovo, presso l’area ex parcheggio Hotel Internazionale nell’ambito di Ancona Jazz Summer Festival con “La farfalla e i Blues” – Concerto per Nica.

«Questa settimana ce ne sarà davvero per tutti i gusti – dice entusiasta Luigi Conte, presidente del Parco del Conero – con appuntamenti di alto profilo per mostrare le bellezze naturalistiche del nostro territorio ai turisti che sono in vacanza in questi giorni e ma anche ai residenti della zona che non sempre sono consapevoli del valore di questo scrigno di biodiversità che è il Parco del Conero. Accanto a questo – insiste il presidente – avremo due serate per appassionati di musica e spettacolo».

Tutti gli eventi sono gratuiti «grazie al sostegno di alcuni sponsor come SiConTe, King Sport, Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino, Acquambiente, Bcc Filottrano – dice il Presidente Luigi Conte – perché l’obiettivo è sensibilizzare tutti ad innamorarsi sempre di più del Parco Regionale del Conero, presto speriamo Parco Nazionale e sentire tutti la responsabilità di conservarlo e valorizzarlo. Grazie speciale per lo sforzo organizzativo della struttura dell’Ente parco».

Il Festival del Parco 2025 è realizzato in collaborazione con l’Associazione Riviera del Conero, Croce Azzurra, Croce Rossa di Osimo, Afni Marche, Gruppo fotografico “La Notte”, Consorzio Baia di Portonovo, le Proloco e le amministrazioni dei 4 comuni che insistono nel Parco. Tutte le informazioni relative al Festival del Parco 2025 sono disponibili sul sito www, parcodelconero.org sul Giornale del Parco On line, presso il Centro Visite del Parco del Conero in via Peschiera 30 a Sirolo e sui profili social ufficiali.