Sirolo estate: da luglio a settembre oltre 80 eventi per tutti i gusti

SIROLO- Sono oltre 80 gli eventi che questa estate animeranno le serate dei sirolesi e di turisti in vacanza nella Perla dell’Adriatico. Il cartellone è stato curato dall’assessore al Turismo, Barbara Serrani, con la collaborazione della Proloco e della Confartigianato.

«L’organizzazione è stata pregevole in quanto tutto è stato predisposto tenendo conto delle normative anti Covid sulla sicurezza e sul distanziamento sociale» commenta il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella.

Da luglio a settembre gli eventi in programma sono pronti a soddisfare i gusti di tutti, adulti e bambini. I più piccoli potranno giocare con la nuova mascotte del paese “Siro”, un simpatico animale che ricorda quello preistorico che ha lasciato i segni delle zampe palmate nel pendio situato sopra la Spiaggia delle Due Sorelle, attualmente allo studio degli esperti dell’Università di Camerino. Divertimento assicurato con il teatro dei burattini e con la “Notte magica dei piccoli” in programma il 9 agosto dalle 18 alle 23, al Parco della Repubblica.

Per gli adulti in programma tante serate musicali di tutti i generi: concerti per i giovani e musica jazz. Risate a non finire con gli spettacoli del comico Rana. Al teatro antico appuntamento con la storia, proprio dove è stata scoperta la Tomba della Regina di Sirolo, e spazio ai racconti sul territorio. Altri eventi sono inseriti nella rassegna Le Cave OFF, che si svolgerà nel centro storico del paese, come ad esempio “Sirolo Jazz e Blues”. Ad agosto non mancheranno il Premio Enriquez al Teatro Cortesi e l’ormai famoso Coro Andrea Grilli al Parco della Repubblica. Tra le novità la serata dedicata alla cordialità, chiamata “Semi di gentilezza” presentata da Daniel Lumera, con la partecipazione della ballerina Beatrice Carboni della Scala di Milano. Immancabile, infine, lo spettacolo dedicato alla Bandiera Blu il 25 luglio e la tappa per la selezione regionale marchigiana del concorso nazionale Miss Italia in programma il 31 luglio.

Inoltre, tutti i giorni di luglio e agosto, nella piazzetta sotto il Campanile ci sarà il mercatino Sirolo in Blu; tutti i mercoledì e le domeniche il mercatino artigianale e artistico in via Giulietti, Parco della Repubblica; tutti i martedì e venerdì visite guidate nell’area archeologica dei Pini, tutte le settimane escursioni e giochi nel Parco del Conero (per info e prenotazioni: info@conerovisite.it +39 071933 0490) e fitness al parco (per info e prenotazioni: info@sirolo.marche.it +39 0712513264).