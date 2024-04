Sirolo, il Comune prepara la stagione estiva 2024

SIROLO- Oltre 100 operatori turistici sirolesi di tutte le categorie e l’Amministrazione comunale si sono riuniti per il meeting annuale al teatro Cortesi di Sirolo. Tra le novità, da giugno autobus dalle fermate al mare gratis per tutti in via sperimentale, i cui costi saranno sostenuti dall’aumento di 10 centesimi della tariffa oraria dei parcheggi (totale 1,20 euro). «E’ stato un utile confronto per la crescita turistica iniziato con l’analisi delle statistiche: a fronte della riduzione degli arrivi totali nel 2023, come in parecchie località d’Italia (meno 6,9 per cento), sono stati rappresentati gli aumenti molto positivi degli arrivi (più 6,7 per cento) e delle presenze (più 2,09 per cento) degli stranieri», ha detto il sindaco Filippo Moschella.

Il programma

In calendario quasi 200 eventi fino a ottobre, anche con artisti nazionali, per sostenere la destagionalizzazione. A breve saranno presentati i risultati dello studio dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Irbim-Cnr di Ancona sui crolli della falesia e la tutela delle spiagge finanziato dalla Regione Marche per 170mila euro. Entro il mese poi, dopo quella di via Ancarano, sarà inaugurata la ciclopedonale illuminata di via Maratta, che in futuro proseguirà fino alla chiesa del Coppo. Per quanto riguarda gli autobus dalle strutture ricettive al mare, il gestore comparteciperà ai costi del servizio dedicato, in base alle camere offerte. Ferma la tassa di soggiorno, uguale a quella dello scorso anno, e anche i costi dei permessi per parcheggiare le auto dei turisti dimoranti, uguali a quelli dello scorso anno. Previsti il potenziamento della manutenzione del verde pubblico, con particolare attenzione a quello di Piazzale Marino e della raccolta dei rifiuti, con nuove regole per il conferimento delle alghe raccolte sulle spiagge, e l’espletamento della caratterizzazione biocenotica di habitat e specie vulnerabili con proposta di un piano di mitigazione degli effetti di eventuali ripascimenti finanziato dal Comune di Sirolo (11mila e 460 euro).