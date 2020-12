Cade dalle scale e muore, tragedia a Sirolo

SIROLO – Scoperta choc questa mattina (23 dicembre) a Sirolo: un 34enne cade dalle scale e viene rinvenuto cadavere in una abitazione di Sirolo. L’uomo, residente ad Ancona, ma domiciliato a Sirolo, aveva trascorso la serata a casa di amici in un appartamento in Corso Italia, in pieno centro cittadino.

Al momento del rientro a casa però sarebbe avvenuta la caduta risultata fatale: scendendo le scale il 34enne forse è scivolato ruzzolando fino al pianerottolo alla fine della scala condominiale. Una caduta che gli ha provocato la frattura delle vertebre cervicali, causa della morte, stando ai primi accertamenti condotti dal medico del 118 intervenuto sul posto.

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto intorno alle 4 di mattina da uno degli amici che era con lui nell’appartamento. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Osimo, guidati dal Maggiore Luigi Ciccarelli.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Torrette. Il magistrato ha disposto l’esame autoptico per far luce sulle cause della morte. L’ipotesi degli inquirenti al momento è quella di una tragica fatalità, di una caduta accidentale.