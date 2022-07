A Sirolo “Buona Sera Marche Show – Speciale Parco del Conero”

SIROLO – Venerdì 22 luglio (dalle ore 21.15) al teatro del Conero in via Peschiera a Sirolo si terrà l’ultimo atto della stagione dell’appendice Dopo Festival del Festival del Conero.

L’evento vedrà la partecipazione dei 40 maestri dell’Orchestra Fiati di Ancona diretta dal Maestro Mirco Barani e la sintesi di alcuni dei progetti che hanno caratterizzato questa prima parte di estate all’interno del Parco del Conero.

Si parlerà del rapporto con tra “Il Parco e i giovani”, con la premiazione dell’autore del disegno della mascotte “Conerino”, progetto promosso da Coldiretti con l’Istituto Mannucci di Ancona e premiato da Francesca Gironi in qualità di responsabile regionale Coldiretti Donna Impresa Marche e provinciale di Ancona. E presentato sarà poi il vincitore del contest “Apericonero” promosso dall’Associazione Albergatori della Riviera del Conero con l’Istituto Einstein-Nebbia premiata dalla presidente Annamaria Ciccarelli, e il patrocinio stipulato dall’Ente parco con l’IIS Savoia-Benincasa i cui studenti dell’indirizzo turistico hanno fatto alcune utili esperienze alla loro formazione nell’ambito delle iniziative del Festival del Parco premiati dal Presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti.

Si parlerà anche di accessibilità per un parco che sia sempre di più davvero per tutti con la presenza di Maurizio Bartoli, direttore della Riserva Statale del Furlo che sta portando avanti un progetto che riguarda lo strumento della “Joelette”, carrozzella da fuori strada a ruota unica che permette la pratica di gite alle persone a mobilità ridotta, presto a disposizione anche per il Conero.

Si parlerà di promozione del territorio e impresa con l’esperienza dell’azienda “Giorgio Grati” di Camerano e l’ampio cluster della cultura tra storia, arte e archeologia che con l’inaugurazione dell’Archeodromo del Conero a Sirolo, unico delle Marche, ha avuto un importante punto di svolta. L’attività sarà commentata sul palco da Filippo Invernizzi, responsabile dell’Ufficio Cultura del Parco del Conero. Suggestiva la testimonianza dell’artista Loriana Tittarelli, esperta di “Stone Balancing”, un video con immagini del Parco del Conero a cura dell’Afni, Associazione Fotografi Naturalistici e presentato da Stefano Belli e il punto sull’incoming turistico italiano ed estero con Massimo Paolucci, direttore dell’Associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito.

Tra gli ospiti anche due fuoriclasse: la campionessa del mondo di vela d’altura Claudia Rossi e in collegamento da Miami (Florida), l’imprenditore Stefano Versace.

Il sindaco di Sirolo Filippo Moschella farà i saluti di introduzione alla serata che sarà coordinata dal giornalista Maurizio Socci e organizzata da Filodiffusione. L’ingresso è libero e gratuito.