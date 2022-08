Sirolo, tante bellezze in passerella per la finale regionale di Miss Reginetta d’Italia

SIROLO – Nella bellissima piazzetta di Sirolo si è svolta la finale regionale del concorso Miss Reginetta d’Italia. La perla dell’Adriatico ha consegnato i due biglietti per la finale nazionale che si svolgerà a Riccione dal 22 al 28 agosto. Il primo biglietto l’ha conquistato Sofia Tirabassi di Ascoli e il secondo Gloria Ficiarà di Fermo. L’iniziativa porta la firma dell’associazione culturale Evra. Sofia Tirabassi ha appena 16 anni, frequenta il terzo liceo Linguistico, ama molto le lingue e spera di continuarle a studiare anche all’università. È una sportiva, ha praticato il nuoto per ben 10 anni e ora si tiene in forma in palestra. Il suo sogno è poter diventare indossatrice. Gloria Ficiarà, anche lei giovanissima, appena 16 anni, viene da Fermo, frequenta l’istituto Alberghiero e ha una grande passione per lo sport. Per il suo futuro vede bene sia la possibilità di essere una wedding planner o magari modella.

Gli eventi del fine settimana

Tanti gli eventi del fine settimana. Venerdì 5 agosto a Numana torna l’appuntamento con PerformArt, rassegna di arte di strada e nuovo circo a cura dell’Associazione WhatsArt che questa settimana è totalmente dedicata ai più piccoli con lo spettacolo “Geppone e il vento tramontana”, show di marionette del Teatrino Pellidò in piazza del Santuario. Sono previste due repliche alle ore 21 e 22.15. Sabato ci sposteremo a Piazza Miramare, dove alle 21.30, per la rassegna Smile Numana, si esibirà il duo comico Marta e Gianluca nello spettacolo “Strapazzami di Coccole”. Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, tra i comici più applauditi di Zelig, sono famosi per aver rappresentato lo speed date, gli appuntamenti di pochi minuti per fare nuove amicizie, tematica che li ha resi amatissimi a tutto il pubblico. L’ingresso è gratuito.