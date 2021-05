A Sirolo i bagnini fanno eco, iniziativa per pulire la spiaggia Urbani

È fissato per il pomeriggio del 29 maggio il primo evento promosso dal gruppo “ECO dei BagniNi”. Ci sarà anche il comico Lo Cascio

SIROLO – Il brand di una maglietta per un mare più pulito. È attesa per domani, 29 maggio, l’iniziativa “I bagnini fanno eco” che interesserà la spiaggia Urbani a partire dalle 14,45. Con il supporto ed il patrocinio del Comune di Sirolo, sono state chiamate a raccolta l’associazione Legambiente Pungitopo di Ancona, l’associazione Sea Wolf Diving ASD di Numana, l’associazione Plastic Free Marche per un pomeriggio all’insegna della salvaguardia dell’ambiente con l’obiettivo di pulire spiaggia e fondale della costa che va da spiaggia Urbani a San Michele.

Con questo evento “BagniNi”, giovane brand di t-shirt, si pone l’obiettivo di portare l’attenzione su uno dei disastri ecologici del nostro tempo: l’inquinamento dei mari.

Il messaggio che si vuole divulgare è quello che ogni cittadino di questo pianeta può contribuire a salvaguardare l’ambiente naturale mettendo in atto piccoli gesti come quello di raccogliere rifiuti ogni qualvolta se ne incontrino.

L’evento è aperto e rivolto a tutti i cittadini di ogni età.

Tra i partecipanti ci saranno Antonio Lo Cascio, comico marchigiano sensibile alle attività che giovano il territorio di appartenenza e Ilaria Barbotti, imprenditrice marchigiana da sempre attenta alla promozione di attività etiche e genuine.

Punto di ritrovo all’ingresso di spiaggia Urbani alle 14,45 del 29 maggio per iniziare la pulizia alle 15. Contestualmente partiranno i sommozzatori della Sea Wolf Diving che si occuperà dei fondali.

La speranza è di raccogliere rifiuti, sensibilizzare sulla salvaguardia ambientale e godersi qualche ora in una delle più belle spiagge della Riviera del Conero.