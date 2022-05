Sirolo, all’Archeodromo è “Open Day”: visite gratuite alla scoperta dei Piceni

Si tratta di un parco didattico, unico nel suo genere nelle Marche: un museo a cielo aperto a pochi passi dal mare. L'appuntamento è per sabato 28 maggio

SIROLO – È tempo di “Open Day” all’Archeodromo del Conero, l’unico nelle Marche, realizzato in via Peschiera a Sirolo e di recente inaugurazione. Si tratta di un parco didattico, un museo a cielo aperto a pochi passi dal mare, dove vivere un viaggio a ritroso nel tempo grazie alla riproduzione in scala 1:1 di una casa picena con arredi.

Sabato 28 maggio sarà possibile prenotare alle ore 10 oppure alle 17 oppure alle 18.30 il proprio viaggio all’interno del mondo dei Piceni del V secolo a.C.

Personale archeologico specializzato guiderà gratuitamente gli appassionati e i curiosi di tutte le età in un viaggio nel tempo alla scoperta dei Piceni di 25 secoli fa. Si potrà conoscere la loro vita quotidiana, toccando con mano gli oggetti di archeologia sperimentale realizzati, dai vasi alle armi, vedendo la fornace usata per la cottura del vasellame.

Modalità di iscrizione su centrovisite.it oppure chiamando lo 071.9330490