Sirolo, all’Archeodromo del Conero concerto d'arpa

A Sirolo concerto di musica celtica di Lucia Galli e visita alla casa picena con prenotazione obbligatoria e ingresso gratuito. I dettagli

SIROLO – Nell’ambito del Festival del Parco 2025 venerdì 29 agosto dalle ore 21.30 all’Archeodromo del Conero in via Peschiera snc a Sirolo si terrà una serata musicale assolutamente unica e suggestiva. Si tratta di “Echi di arpa nella notte picena”, concerto di musica celtica che prevede anche la visita alla casa picena.

L’evento è gratuito ma prevede la prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili, telefonando allo 071.2513264 o inviando un messaggio Whatsapp al 349.2233051. Si raccomanda tutti i partecipanti di portare un telo o una coperta per sedersi sul manto erboso naturale dell’Archeodromo del Conero.

In serata, alle 19, c’è la possibilità di effettuare la visita all’area archeologica “I Pini” di Sirolo e vivere l’esperienza di realtà virtuale di visita alla Tomba della Regina con tecnologia 3D a cura della Pro Loco di Sirolo. La durata è di 2 ore circa. Anche in questo caso occorre prenotarsi ai numeri sopra indicati per info approfondite e costi. L’evento è organizzato dal Cea Parco del Conero (Centro di Educazione Ambientale), si a aggiunge ai 5 incontri del ciclo “Serate Natura“ e, come attività del Progetto Asse finanziato dalla Regione Marche con fondi Por Fesr, ha come obiettivo di sperimentare ed implementare forme di turismo sostenibile e congrue per un’area protetta.

«Si tratta di una serata inedita e unica in un contesto meraviglioso come quello del nostro Archedromo a tema Piceni, unico per le Marche – dice Luigi Conte, presidente del Parco del Conero – che valorizza il cluster cultura del Parco del Conero tra area archeologica e Archeodromo a Sirolo, Antiquarium Statale a Numana, grotte a Camerano e proposta museale ad Ancona».

Il Festival del Parco 2025 è realizzato in collaborazione con l’Associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito, Croce Azzurra, Croce Rossa di Osimo, Gruppo fotografico “La Notte”, Consorzio Baia di Portonovo, le Proloco e le amministrazioni dei comuni che insistono all’interno dei confini del Parco e il contributo di sponsor privati come Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro-Urbino, Sì con te di Numana e Sirolo, Acquambiente, Bcc Filottrano, King Attitude.