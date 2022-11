Sirolo, l’Anpi rende omaggio a Jicky

SIROLO – «Ha combattuto per la libertà e la democrazia, per questo una nostra delegazione si recherà a rendere omaggio a Jicky, domenica 6 novembre a Sirolo». Ad annunciarlo è il presidente dell’Anpi – sezione Conero (Camerano, Numana e Sirolo) Piero Giancola, lanciando l’iniziativa di omaggiare Jicky, al secolo Hazel Juvenal-Smith, l’agente segreto di Sua Maestà Giorgio VI, inviata durante la Seconda Guerra Mondiale a Parigi contro i nazisti dal premier britannico Winston Churchill. Churchill aveva deciso di inviare nell’Europa occupata dai nazisti delle donne come agenti segreti, chiamate gli “angeli di Churchill”. Jicky era arruolata in Francia con altre sessanta donne circa. Poche di loro riuscirono a sopravvivere una volta catturate. Fu torturata dalla Gestapo, mentre era negli ultimi mesi di gravidanza. Riuscì a salvarsi e a continuare a lottare fino alla fine della guerra. Sempre in prima linea, aiutò i gruppi di Resistenza Francia Libera di De Gaulle. La sua biografia storica nel libro di Nicoletta Maggi, “L’Angelo di Churchill”. Il 7 maggio scorso, anniversario della fine del Terzo Reich, il Circolo Culturale di Sirolo, con il patrocinio dei Comuni di Sirolo e Numana, le ha reso omaggio facendo apporre una targa nella casa dove aveva vissuto dopo la guerra per quasi cinquant’anni nei vicoli di Sirolo, senza che nessuno sapesse del suo avventuroso passato. Aveva un negozio di antiquariato nella vicina Numana. Le sue spoglie riposano nel cimitero di Sirolo. «Jicky – secondo Giancola – è un simbolo molto importante da promuovere e ricordare soprattutto in questo periodo di guerra in Europa. Un insegnamento per le generazioni future. Una nostra rappresentanza si recherà domenica 6 novembre in occasione delle celebrazioni di commemorazione, alle 10 davanti alla targa di Jicky con un bouquet di fiori nell’anniversario della sua nascita, il 7 novembre. Il nostro sarà il tributo che le spetta per il suo contributo alla vittoria sul nazifascismo».