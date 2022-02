ANCONA – Dopo la visita conoscitiva che si è tenuta a Palazzo del Popolo lunedì pomeriggio – 21 febbraio – tra i rappresentanti della società biancorossa e l’amministrazione comunale, il Sindaco di Ancona Valeria Mancinelli ha diramato una nota di commento.

«Ho incontrato insieme all’assessore Andrea Guidotti i rappresentanti dell’Ancona e Tony Tiong. Mi sono confrontata con una persona appassionata di calcio, che vuole avvicinarsi all’Ancona con un progetto importante. Non tocca a me, non tocca all’Amministrazione dare patenti o benedizioni. Le sensazioni durante il colloquio sono state buone, fa piacere sentire interesse per Ancona, ma non entriamo nelle trattative, negli assetti societari e guardiamo solo al progetto, che deve essere presentato alla città in modo serio e trasparente. Perché la storia dell’Ancona, la passione dei tifosi ed i ragazzi del settore giovanile che praticano lo sport richiedono trasparenza e serietà. Il Comune è stato, è e sarà sempre vicino a chi si muove con questi presupposti per il valore sociale dello sport. Gli investimenti effettuati nel settore sportivo, per rimettere a posto molti impianti, credo lo dimostrino ampiamente».

È sempre più vicino l’ingresso in società del magnate malese che oggi pomeriggio, mercoledì 23 febbraio, sarà al Del Conero per assistere alla partita contro il Grosseto. Dalle indiscrezioni sembra che Tiong rilevi una buona fetta del pacchetto azionario con Mauro Canil comunque all’interno della struttura.