Sindacato autonomo di Polizia in protesta: «Servizi di rappresentanza nonostante gli organici insufficienti»

NUMANA – E’ in protesta il Sap, Sindacato autonomo polizia, che ha manifestato in occasione dei servizi aggiuntivi di prossimità e rappresentanza a piazza Miramare di Marcelli di Numana e a Senigallia in piazza Saffi, organizzati per i mesi di luglio e agosto dal questore Cesare Capocasa per mostrare alla popolazione le attività delle articolazioni della Polizia di Stato, divulgare materiale informativo e palloncini gonfiati manualmente.

«In ogni occasione il Sap, il sindacato autonomo più rappresentativo in provincia e in Italia, ha manifestato la propria solidarietà ai colleghi impiegati, gli stessi che garantiscono i servizi minimi essenziali alla cittadinanza facendo ricorso al servizio straordinario. A Numana era presente una squadra del Nucleo Artificieri della Questura – dice il segretario Provinciale Sap Ancona Filippo Moschella (sindaco di Sirolo) -. Sono mesi che il Sap rappresenta a Capocasa le difficoltà connesse alla diminuzione costante degli organici degli uffici, a partire dalle Volanti che garantiscono il pronto intervento tutto l’anno, continuando con gli uffici investigativi e burocratici come la Squadra Mobile, la Digos, l’Anticrimine, l’Amministrativa e l’Immigrazione oberata per l’accoglienza dei profughi e i richiedenti asilo che stazionano per strada giorno e notte davanti alla Questura, e terminando con Commissariati che non riescono a garantire nemmeno la Volante nelle ventiquattro ore. La risposta di Capocasa è stata l’organizzazione dei servizi di rappresentanza estivi mattutini comprensivi anche del costosissimo elicottero della Polizia, mentre i quotidiani riportano continuamente notizie riguardanti criticità notturne. Servirebbero più uomini ma il Viminale non ha aggregato nessun poliziotto nella Provincia di Ancona per la stagione estiva. Se consideriamo che nella Regione Marche Senigallia è stata la località col maggior numero di arrivi e presenze turistiche, seguita da San Benedetto e Numana e che in estate sono già arrivati o arriveranno otto operatori a Pesaro, otto al Commissariato di Civitanova Marche, 15 al Commissariato di San Benedetto del Tronto e cinque ad Alba Adriatica-Martinsicuro (Teramo), uno dei quali proveniente da Senigallia, è lecito pensare che qualcosa non ha funzionato nella programmazione e che la Provincia di Ancona non è stata potenziata a favore di altre località».

Il Sap insomma ribadisce l’inopportunità della reiterazione dei servizi aggiuntivi estivi di rappresentanza, anche in considerazione dell’aumento esponenziale dei servizi di ordine pubblico per le centinaia di manifestazioni programmate, e chiederà un incontro con il Prefetto per descrivere lo stato di disagio dei poliziotti.