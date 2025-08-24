Simona Izzo e Ricky Tognazzi a pranzo ad Ancona: tappa gourmet al Ristorante L’Ascensore

Simona Izzo e Ricky Tognazzi, ad Ancona per le riprese di ‘Colpa dei sensi’, si concedono una pausa al Ristorante L’Ascensore tra sorrisi e selfie

ANCONA – Un pranzo all’insegna del gusto e della tradizione per una delle coppie più amate del cinema italiano. Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono stati avvistati oggi (domenica 24 agosto) ad Ancona, dove hanno fatto tappa per un pranzo rilassato e gustoso al Ristorante L’Ascensore, nel cuore della città.

La coppia Izzo-Tognazzi, registi della nuova fiction in lavorazione per Canale 5, ‘Colpa dei Sensi’, ha pranzato al Ristorante L’Ascensore nel cuore di Ancona, trasformando una pausa culinaria in un momento di grande risalto locale. I due attori registi hanno scelto un locale rinomato per assaggiare le specialità marchigiane, accolti con cordialità dallo staff e dal titolare Luigi Catalano in un contesto elegante ma familiare, con vista mozzafiato sulla città e sulla spiaggia del Passetto. Il loro arrivo ha suscitato un crescente stupore tra i presenti, increduli nel vedere da vicino due volti noti in un contesto così informale.

Il menù? Top secret, ma sembra che la coppia abbia molto apprezzato i piatti di mare, una delle eccellenze del ristorante, famoso per la cucina raffinata e l’attenzione alla qualità degli ingredienti.

Un pranzo che, più che un semplice pasto, è stato un piccolo evento per chi ha avuto la fortuna di trovarsi lì in quel momento.