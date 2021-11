FALCONARA – Altrove già campeggiano con impresse le scritte «unity in diversity» e sono tinteggiate di stelle e di un blu acceso. Da sabato 6 novembre, in via ufficiale, una sarà installata anche a Falconara. Ecco la prima panchina europea della città, che verrà collocata in piazza Europa su iniziativa dei ragazzi della Gioventù Federalista Europea. Il taglio del nastro è in programma alle ore 16.30. Con questo progetto, si vuole ribadire il legame fra l’Italia e l’Unione Europea, con l’obiettivo di condividere valori e obiettivi sovranazionali. I giovani stanno portando i simboli dell’Ue sui territori per creare una raccolta fondi chiamata “Panchine Europee in ogni città” e «per rafforzare e riaffermare fortemente la vicinanza tra società civile e politica, ancor più compromessa in un periodo in cui troppo spesso ci si sente distanti da chi amministra a livello locale, nazionale e ancor di più europeo», specificano in fase di presentazione.

«L’iniziativa ha una triplice finalità – evidenzia Debora Striani, la promotrice del progetto -. Riqualificare il territorio. Portare i simboli dell’Ue grazie ad un messaggio semplice e immediato, per ricordare che tutti noi siamo cittadini europei. Informare e stimolare la cittadinanza su quelle tematiche europee che incidono quotidianamente sul nostro presente e futuro, ma che difficilmente trovano spazio nel dibattito pubblico».

Sui motivi insiste anche Lorenzo Giammarchi del Movimento Federalista Europeo di Ancona, secondo il quale «l’Europa non è una controparte, ma qualcosa di cui siamo parte. Spesso sono proprio i più giovani, che sono nati europei, a saperlo rappresentare e spiegare meglio di altri. L’Europa è la più grande opportunità che abbiamo per continuare a difendere il nostro benessere e la nostra libertà, e tutelare i nostri diritti di cittadini. Ma è anche un’opportunità che va conquistata, con la partecipazione e l’impegno rivolto anche a superarne i suoi limiti attuali».

Alla cerimonia inaugurale saranno presenti anche Claudio Ferretti, presidente del Movimento Federalista Europeo di Ancona, Debora Striani, Carlo Cerioni, professore di filosofia e storia, oltre al sindaco di Falconara Stefania Signorini che spiega la decisione di aderire al progetto delle panchine europee: «Ho sempre apprezzato l’impegno di questi giovani che vogliono avvicinare la società civile alle istituzioni, attraverso simboli concreti da realizzare sul territorio, in luoghi frequentati abitualmente dai cittadini». Nelle Marche, altre panchine sono già presenti a Pesaro e Fano. Da sabato ci sarà anche a Falconara.