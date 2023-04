Sicurezza stradale tra Ancona e Pesaro: tre persone denunciate

Inoltre, sono state elevate due sanzioni per circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ed una mancata revisione per un totale di circa 2000 euro

Nel fine settimana scorso le pattuglie della polizia stradale di Ancona e Pesaro hanno effettuato un servizio rivolto al contrasto della guida in stato di ebbrezza ma soprattutto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con l’ausilio di personale sanitario e con l’utilizzo di un laboratorio mobile.

Sono state controllate 26 persone e 19 veicoli, denunciate 3 persone per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ritirate 3 patenti ed una carta circolazione e decurtati complessivamente 50 punti. Inoltre, sono state elevate due sanzioni per circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ed una mancata revisione per un totale di circa 2000 euro.