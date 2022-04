Più occhi elettronici in città per garantire un'estate sicura a turisti e residenti e intanto la Riviera pianifica gli eventi per ripartire

NUMANA – Anche il Comune di Numana sta intensificando l’installazione di telecamere di controllo del territorio concordata con la Prefettura e la Questura di Ancona. Già dal 2010 il comandante della polizia locale Roberto Benigni aveva iniziato un programma di installazione per l’utilizzo di questi sistemi, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Numana, arrivando così a 57 telecamere presenti in tutte le zone, oltre alle tre postazioni Selea, una inaugurata proprio qualche giorno fa. «Cogliendo l’opportunità del bando di contributo statale, ho voluto proseguire nell’opera di potenziamento del sistema che consente di avere degli “alert” per rintracciare immediatamente il passaggio di veicoli inseriti in una black list nazionale», spiega il sindaco Gianluigi Tombolini. È stata quindi iscritta, anche nel bilancio 2022, una somma per allargare il campo d’azione con ulteriori e occhi sul territorio ed installare altre due postazioni Selea in modo tale da circoscrivere l’intero comune, come concordato con l’attuale comandante della Stazione Carabinieri di Numana Luca Cristofanetti. Continua anche il percorso iniziato lo scorso anno e che sta arrivando a compimento con le sperimentazioni tecniche per collegare le telecamere Selea di Numana alla sala operativa della Questura di Ancona e quindi alla centrale nazionale di Napoli.

Eventi e stagione estiva

La stagione estiva è alle porte ormai, con le festività pasquali che hanno aperto le danze, e gli stabilimenti stanno lavorando a pieno ritmo per il restyling e per farsi trovare pronti più che mai per la riapertura che quest’anno potrebbe avvenire prima dell’anno scorso. Quasi tutti metteranno a disposizione lettini in spiaggia per clienti del ristorante e fedelissimi, qualora le condizioni meteo lo permetteranno. Le richieste di prenotazioni nei ristoranti, confermano i sindaci di Sirolo e Numana, stanno arrivando proprio in queste ore per i locali delle due città rivierasche che fino a due settimane fa temevano che il caro bollette e l’emergenza Covid incidesse profondamente anche sulle uscite primaverili degli italiani. E così entrambe rispondono organizzando già eventi. Sirolo si prepara ad esempio al 30 aprile e primo maggio per il mercatino di prodotti tipici del territorio.

Il sindaco di Numana Tombolini intanto anticipa qualcosa prima della presentazione ufficiale: «Il cartellone degli eventi estivi sarà inaugurato il 25 giugno con eventi programmati fino al 18 settembre: torneranno quelli tradizionali come la Conero Running il 24 aprile, il concerto all’alba del 14 agosto e il Gran galà della danza. Ci saranno anche i rilasci di tartarughe e sarà ripristinata la caletta. Il trasporto turistico gratuito sarà prolungato fino al 25 settembre. Alcune strutture turistiche saranno riqualificate, come l’ex Santa Cristiana, l’hotel Alessandra, sarà aperto il nuovo hotel e residence Maison Pietra Bianca a Marcelli (ex hotel Mimosa e residence il Faro) e partirà il progetto di un hotel 5 stelle Vista hotel Numana al posto dell’attuale hotel Sorriso».