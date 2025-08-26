Trekking, ma anche bike. Le escursioni in montagna riscuotono sempre maggiore successo e le vette, anche quelle marchigiane, sono sempre più affollate di escursionisti di tutte le età, a caccia di emozioni e di panorami mozzafiato. Non bisogna però sottovalutare i potenziali pericoli che possono rovinare una bella giornata, in alcuni casi trasformandola anche in tragedia. Gli incidenti in montagna purtroppo non sono un’eventualità così remota, come raccontano le cronache nazionali ed anche quelle locali, e non risparmiano neanche i più esperti.

In linea generale occorre prestare attenzione ad alcuni fattori che possono esporre a rischi, come abbigliamento ed attrezzature non adatte all’escursione, una scarsa informazione sul percorso e sulle condizioni meteo della zona. Francesco Gargano, capostazione del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Macerata mette in guardia dai rischi.

Francesco Gargano, comandante della Stazione di Macerata del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speloeologico

«Quando si pianifica un’escursione bisogna informarsi sull’itinerario e sulle condizioni meteo previste nella zona in cui ci si vuole recare già alcuni giorni prima della partenza e non il giorno stesso – spiega -, poi è fondamentale avere con sé l’attrezzatura giusta, dalle calzature da trekking ai pantaloni lunghi, alla giacca antivento». Nello zaino oltre alla cartina della zona, ad acqua e cibo, occorre portare anche una torcia e una power bank per caricare il cellulare in caso di emergenza.

Utili anche i bastoni da trekking, che possono essere usati sia dagli adulti che dai bambini: «Permettono di scaricare un 15-20% del peso corporeo dagli arti inferiori, sia che si stia percorrendo un sentiero in salita che in discesa. La sottovalutazione del rischio e la superficialità in montagna possono costare la vita – mette in guardia – per questo invito a diffidare delle informazioni sulle escursioni che si possono trovare sui social netowork, meglio cercare informazioni sul nostro sito nazionale e considerare che gli itinerari vanno scelti anche in base alla propria preparazione fisica».

Gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Macerata da inizio anno (2025) hanno effettuato già 28 interventi di soccorso nel territorio locale per persone in difficoltà in montagna. L’ultimo quello di ieri, 25 agosto, ad Ussita, dove purtroppo una turista 64enne è deceduta dopo essere precipitata mentre percorreva un sentiero sulla cresta del Pizzo Berro, nei Monti Sibillini.