Si rompe tubatura: mezza città senza acqua, anche l’ospedale Salesi

Il danno si è verificato ad Ancona, questa notte in via Giannelli, altezza viale della Vittoria. Grossa voragine sull’asfalto. Allagata piazza Cavour. Autobotti al materno-infantile

ANCONA- Una grossa tubatura dell’acqua si è rotta nella notte provocando una grossa voragine in via Giannelli, altezza viale della Vittoria. Tolta l’acqua in tutto il centro città compreso l’ospedale Salesi.

Risveglio amaro questa mattina ad Ancona. Vigili del fuoco e tecnici comunali sono al lavoro per risolvere il problema. La rottura è avvenuta nella notte, attorno alle 3.

L’ospedale Salesi è stato rifornito con autobotti dei pompieri e della protezione civile. Oggi traffico deviato in centro. Il Comune ha diffuso una nota sulla sua pagina Facebook: “Attenzione! Rotta la conduttura principale dell”acqua che ha provocato una voragine all’incrocio tra via Giannelli e Viale della Vittoria. Manca l’acqua in alcune strade circostanti. Traffico e bus deviati. Utilizzate viabilità alternativa. Vi terremo aggiornati”. Da una prima analisi l’acqua manca fino alla Panoramica.

Queste le vie interessate dal cambio viabilità:

Chiusa Piazza XXIV Maggio lato Poste e lato Comune

Chiusa intersezione Viale della Vittoria/Via Giannelli

Chiuso Viale della Vittoria a salire fino a via Orsi.

Le auto provenienti dalla Galleria del Risorgimento vengono deviate su via Piave sia verso il centro sia verso il Passetto, con inversione del senso di marcia fino a Via Orsi

I veicoli che scendono da via Isonzo/via del Conero non possono raggiungere via Piave e svoltano via De Bosis.