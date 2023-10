Si allarga la famiglia dello Iom Ancona: entrano Sauro Longhi e Marco Luchetti

ANCONA – L’Istituto Oncologico Marchigiano da più di 35 anni al servizio dei malati oncologici di Ancona accoglie nel consiglio di amministrazione il professore Sauro Longhi e il dottor Marco Luchetti. «Quello dello Iom è un impegno importante per la città di Ancona, e i 14 comuni limitrofi, che i cittadini anconetani conoscono e apprezzano. Ogni anno lo Iom assiste gratuitamente, coprendo quasi l’intero territorio della provincia, circa 350/400 pazienti e le loro famiglie nelle loro case.», spiega l’ente. «Con la propria equipe di professionisti al servizio del malato, lo Iom crea da sempre un’intimità e una umanità necessarie quando si parla di malattia terminale. Un impegno che ha bisogno costante di buone e competenti energie per sostenerne la mission, le attività di assistenza domiciliare e le campagne di sensibilizzazione», conclude l’ente.

Per questo motivo il consiglio di amministrazione di Iom Ancona ha accolto in famiglia due nuovi membri: Sauro Longhi già rettore dell’Università Politecnica delle Marche e il dottor Marco Luchetti già assessore regionale e presidente commissione regionale sanità e servizi sociali. «La presidente dello Iom Ancona, Annamaria Renzi, nel dare il benvenuto ai due nuovi consiglieri, ringraziandoli per aver accettato di entrare a far parte della organizzazione condividendone la mission sociale e umanitaria, ha sottolineato l’indiscussa professionalità e l’impegno costante nel tempo di tutti gli operatori Iom che potranno avvalersi della competenza dei due nuovi componenti del cda Iom».