Ancona e lo shopping di Natale in centro: che bello è… andarci in bus-navetta

ANCONA – Comincia domani ad Ancona BiAnconatale, il calendario di eventi e attrazioni che proseguirà non solo in centro fino all’Epifania. Mancano quattro settimane al Natale e la città si prepara ad accogliere migliaia di persone per lo shopping delle feste. Il sindaco Valeria Mancinelli raccomanda l’uso dei mezzi pubblici che saranno a disposizione da domani in tutti i giorni festivi e prefestivi. Il servizio di bus navetta è gratuito e comodo, come ha specificato Valeria Mancinelli nei giorni scorsi in occasione della presentazione di BiAnconatale.

Saranno tre le linee di bus navetta che collegheranno i principali parcheggi periferici della città con il centro: la linea rossa, che collega piazza Ugo Bassi (parcheggio a piazza d’Armi) a piazza Cavour, transitando per via Marconi e dunque anche per il parcheggio degli Archi, sarà in funzione nei festivi e prefestivi (26 e 27 novembre, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 17, 18 e 24 dicembre e quindi 5, 6, 7 e 8 gennaio) dalle 10.30 alle 21.30 con partenze ogni quindici minuti. La linea blu, che collega il parcheggio degli Archi a piazza Cavour passando da via Marconi e via XXIX settembre e sarà in funzione negli stessi giorni indicati per la linea rossa dalle 16.30 alle 21.30 con partenza ogni venti minuti. Infine la linea verde, che collega la zona di Tavernelle a piazza Cavour transitando per l’asse e toccando i parcheggi del cimitero di Tavernelle e quello di via Ranieri, che sarà in funzione nei festivi e prefestivi come le linee rossa e blu ma non sarà operativa a gennaio, con partenze da via Ranieri dalle 16.40 alle 21.40 ogni venti minuti.

Nelle giornate festive e prefestive di novembre e dicembre, dalle 16 alle 20, sarà in funzione anche il trenino natalizio che collegherà il parcheggio degli Archi con piazza Cavour e corso Amendola. Inoltre i parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e Umberto Primo saranno aperti dalle ore 10 alle 23, con ingresso gratuito solo nelle giornate festive, dunque quelle di domenica 27 novembre, domenica 4 dicembre, giovedì 8 dicembre, domenica 11 dicembre, domenica 18 dicembre, ma anche venerdì 6 e domenica 8 gennaio. Domani pomeriggio alle 18 l’inaugurazione e l’accensione dell’albero di Natale in piazza Roma con il concerto inaugurale di Cecilia Sordoni e Lorenzo Bon.