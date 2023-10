Settimana della Protezione civile: aperte al pubblico le sedi dei Vigili del fuoco

Grande affluenza della cittadinanza in tutte le sedi dei vigili del fuoco della provincia di Ancona (Ancona, Fabriano, Senigallia, Jesi, Arcevia e Osimo), aperte, al pubblico, ieri (domenica 15) in occasione della giornata conclusiva della “Settimana della Protezione Civile”.

Nel corso delle visite sono stati illustrati gli automezzi di soccorso, le attrezzature e i compiti istituzionali dei vigili del fuoco, nonché le attività svolte quotidianamente in occasione delle piccole e grandi emergenze. Oltre a suscitare la curiosità dei piccoli, notevole è stato l’interesse degli adulti relativamente ai temi della protezione civile, ai comportamenti da tenere in caso di emergenza ed in relazione ai rischi presenti. Con l’occasione, il personale dell’Associazione Nazionale VVF ha aperto le porte del Museo storico delle Fiamme rosse presso la sede centrale di Ancona. La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla disponibilità anche del personale libero dal servizio.