Turismo, settembre tiene anche nelle Marche: prezzi giù e stranieri in crescita

Settembre è ancora tempo di vacanze, specie per chi vuole approfittare delle tariffe più vantaggiose legate alla bassa stagione. Lo conferma un’analisi Coldiretti/Ixè, pubblicata nei giorni scorsi, secondo la quale sono 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze estive proprio nel mese di settembre. Ad attrarre oltre ai prezzi più contenuti che registrano un calo del 30% rispetto a quelli dell’alta stagione, è anche il minore affollamento di turisti nelle principali località di villeggiatura.

«Il mese di settembre si attesta grosso modo sui dati dell’anno scorso – spiega Emiliano Pigliapoco, consigliere regionale di Federalberghi Marche – ma con l’inizio delle scuole, fissato al 15 settembre, generalmente si registra un calo importante, il bel tempo e il caldo diventano determinanti per l’afflusso turistico legato ai weekend, soprattutto dalle regioni limitrofe».

Tracciando un primo bilancio della stagione, Pigliapoco evidenzia che «dopo una partenza buona con maggio e giugno positivi, luglio è stato sottotono, mentre agosto ha visto un’affluenza turistica in linea con i numeri del 2024. Abbiamo visto un po’ meno italiani, quest’anno molto più oculati nelle spese, un calo che però è stato fortunatamente bilanciato da un incremento dei turisti stranieri».

Non solo costa, ma anche montagna. «Il mese di sttembre fino alla seconda settimana va molto bene – spiega Giuliana Giacinti, responsabile provinciale Coldiretti Terranostra Macerata – Anche le presenze in montagna sono buone. Stimiamo per il mese di settembre un’occupazione del 70% – 80%» dice. Per quanto riguarda i mesi estivi negli agriturismi «è andata molto bene anche se c’è stata una leggera contrazione sui giorni di permanenza, con soggiorni più brevi», invece di una settimana le permanenze si sono limitate «ai tre-quattro giorni» spiega.

Le famiglie mostrano «una maggiore attenzione alle spese – dice – e molte negli appartamenti hanno optato per prepararsi i pasti in autonomia. Rare le uscite, molti rimangono spesso in struttura». Rispetto alla stagione estiva 2024 «variazioni rilevanti non ci sono state, ma credo che un piccolo aumento di presenze italiane si possa affermare. Per quanto riguarda gli strranieri anche ad agosto, quando solitamente c’era un calo, gli agriturismi marchigiani hanno mantenuto una buona presenza» conclude.