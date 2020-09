“Settembre in natura”: alla scoperta delle Marche con i Centri di educazione ambientale

ANCONA – Escursioni a piedi nei parchi e nelle riserve naturali regionali, passeggiate in bicicletta lungo i sentieri delle aree interne, visite agli ecomusei, escursioni alla scoperta delle erbe spontanee. È ricco il calendario di eventi gratuiti organizzati dai Centri di educazione ambientale (CEA) marchigiani per sensibilizzare giovani e adulti sul tema della sostenibilità ambientale e la costruzione della strategia regionale di sviluppo sostenibile.

In totale sono 23 gli appuntamenti dell’iniziativa “Regione Marche Sostenibile – Settembre in natura” e la scelta dei CEA non è casuale: da decenni sono i soggetti riconosciuti dalla Regione Marche e deputati all’informazione e alla sensibilizzazione ambientale. Sono 45 distribuiti su tutto il territorio regionale, dove lavorano oltre 200 operatori e coinvolgono nelle loro attività oltre 2000 classi in media ogni anno.

Alessandro Battoni, coordinatore di “Settembre in Natura” e del CEA Parco di Fonte Scodella spiega che «l’obiettivo dell’iniziativa è raggiungere il maggior numero di persone possibile al fine di renderle consapevoli e farle partecipare, anche mediante la compilazione di un questionario online, all’attività di costruzione della strategia per lo sviluppo sostenibile. Gli eventi sono rivolti a famiglie, scuole, adulti, bambini e operatori del mondo della scuola e sono distribuiti in maniera omogenea in tutto il territorio regionale. Ai primi appuntamenti hanno partecipato diverse persone e stiamo riscontrando che, in questo periodo del covid, la gente ha riscoperto le attività all’aperto. Tanti sono gli eventi in programma fino alla fine del mese e chi è interessato può consultare la pagina Facebook Regione Marche Sostenibile».

Alcuni eventi si sono già svolti all’abbadia e al lago di Fiastra, al parco di Fontescodella, nel bosco di Smerillo e nel lago di San Ruffino, presso la Riserva regionale Sentina e a Gradara. Scopriamo dunque i prossimi appuntamenti nelle Marche.

Castello di Gradara

Il 13 settembre (dalle 16 alle 18) si potranno scoprire i giardini della Casa del Gufo a Gradara (CEA Selve di Gradara). Il titolo dell’incontro, dedicato ai più piccoli, sarà: “Alberi fantastici e come realizzarli. Dagli alberi reali agli alberi d’artista”. Grazie all’abile guida dell’atelierista Sabrina Gennari i bambini guarderanno i preziosi doni del bosco e, in laboratorio, ne daranno con le nostre mani un’interpretazione personale e originale. Lo stesso giorno (15.30-17.30), il CEA Selva di Castelfidardo e la Fondazione Ferretti organizzeranno presso la Selva di Castelfidardo “La Natura è un artista da scoprire”, visita guidata e laboratorio naturalistico, filosofico esperienziale alla scoperta delle composizioni artistiche che la natura ha fatto nel bosco. Sempre il 13 settembre (dalle 11 alle 14), CEA La Confluenza proporrà un cammino sostenibile nell’area verde del fiume Musone (Osimo). I visitatori saranno invitati a percorrere un percorso a tappe. Nei punti di sosta saranno proposte attività e verranno fornite informazioni sulle tematiche degli obiettivi dell’agenda 2030.

Il 17 settembre (dalle 9 alle 12) ci sarà invece “In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”, visita al villaggio della Piccola Pesca a San Benedetto del Tronto (CEA Ambiente e Mare), dove saranno allestiti laboratori educativi inerenti il mondo del mare e della piccola pesca per bambini e adulti dagli educatori del CEA. Previsto anche il trekking urbano: un’opportunità per passeggiare nei luoghi in cui la città affonda le sue memorie e tradizioni, con un particolare focus sull’area portuale. Il 18 settembre si tornerà invece a Gradara (ore 18.30), per una piacevole passeggiata nel bosco di Paolo e Francesca adatta a tutta la famiglia, in compagnia di una guida naturalistica che spiegherà i piccoli e grandi segreti delle selve di Gradara.

Il 19 settembre CEA Casa Archilei proporrà “Rettili, anfibi e altre avventure” a Fano (dalle 20 alle 23): i bambini faranno un giro del bosco di Casa Archilei alla ricerca degli gnomi, scoprendo però i tesori che il bosco cela e rivela nella notte, in fatto di flora e fauna. Gli adulti potranno assistere a una conferenza corredata da vasto repertorio fotografico e video e incentrata sui rettili e gli anfibi della provincia, per scoprire e imparare a tutelare questi animali. Sempre il 19 settembre (dalle 9 alle 12), “Immaginiamo futuri possibili” a Spinetoli (CEA Oasi La Valle): laboratorio di progettazione partecipata con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

Foreste e sentieri del Parco dei Monti Sibillini

Il 20 settembre (dalle 10 alle 13), invece, passeggiata ecologica a Monte San Martino (CEA Casa ecologica Monte San Martino): i bambini, accompagnati dai loro genitori e da un esperto, inizieranno la loro passeggiata durante la quale verranno individuate le principali erbe spontanee, con la possibilità di realizzare anche foto e video. Il 23 settembre (dalle 17 alle 19) spazio a “Comunità consapevole: conoscere per custodire il proprio territorio” (CEA Valle del Fiastrone), con visita guidata lungo il primo tratto del sentiero E3 del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Area faunistica del Camoscio appenninico. Visita guidata presso il Centro visita Museo del Camoscio di Fiastra. Videoproiezione e incontro dialogato (attività riservata agli operatori turistici e commerciali del territorio dell’Alta Valle del Fiastrone).

Il 25 settembre (ore 17) e il 26 settembre (ore 13) appuntamento al parco comunale del Rosciolo (Senigallia) con “Ambienti per l’apprendimento. Educare alla sostenibilità con Eco percorsi per rigenerare l’habitat quotidiano e invitare alla vita in natura” (CEA: Bettino Padovano). Durante gli incontri, ci sarà un confronto con la cittadinanza su come promuovere uno sviluppo cognitivo dei bambini e dei ragazzi al passo con i tempi e, durante la conferenza, alcuni esperti interverranno su come si può favorire una didattica innovativa. Si tornerà alle Selve di Gradara il 26 settembre (ore 16), per una speciale escursione alla scoperta delle erbe spontanee e delle loro incredibili proprietà, a partire dagli usi culinari della tradizione, con la guida naturalistica Claudia Fraternali.

Sempre il 26 settembre (dalle 10 alle 12.30), CEA La Marina Ecoidee proporrà “L’azzurro che vale oro” presso la sede A.NM.I. di Porto San Giorgio, un’occasione per avvicinare i cittadini e i turisti al mare con un approccio ecosistemico che permetterà al partecipante di approfondire tematiche riguardanti il mare e i suoi abitanti e per aumentare la consapevolezza e la corretta fruizione dell’ambiente marino. Nello stesso giorno, nella sede CEA WWF Villa Colloredo a Recanati (dalle 17 alle 20), ci sarà Urban Nature “Festa della biodiversità urbana”: presentazione in aula didattica della campagna WWF Italia “Urban Nature” che nasce per rinnovare il modo di pensare gli spazi urbani dando più valore alla natura e promuovere azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

Bosco di Canfaito

Sempre il 26 settembre (dalle 9 alle 14), CEA del Furlo e della Valle del Metauro proporranno “Sport, natura, educazione ambientale – un trinomio per la valorizzazione e la tutela del territorio”. Con il programma “Montefeltro Outdoor Experience” la Cooperativa La Macina Terre Alte, tramite il sistema dei CEA, intende valorizzare al massimo le opportunità che il Montefeltro offre attraverso l’organizzazione di attività che garantiscano prioritariamente la salvaguardia delle risorse naturali. Il giorno dopo, 27 settembre (dalle 9 alle 14), spazio a “L’Ecomuseo del Montefeltro: un territorio per l’educazione ambientale” a Piobbico/Apecchio (CEA: del Nerone e dell’Alpe della Luna). Le attività didattiche, esperienziali, ricreative verranno condotte da esperti educatori ambientali sia all’interno degli spazi museali che direttamente sul territorio. Nello stesso giorno (dalle 9 alle 12), CEA Valle dei Grilli e dell’Elce proporrà un’escursione all’interno della Riserva naturale del Monte San Vicino e Canfaito (San Severino Marche) dal titolo “Biodiversità e sviluppo sostenibile”.

CEA Associazione Appennino Valleremita proporrà invece “Crescita Economica – Inclusione Sociale – Tutela dell’Ambiente” (27 settembre, dalle 9 alle 12) a Valleremita (Fabriano): si inizierà con una breve presentazione e con un’ illustrazione della manifestazione, all’aperto nello spazio Parco del paese, dopo poco ci sarà la partenza delle bici mountain-bike normali ed elettriche per escursione lungo i sentieri del comprensorio di Valleremita, in collaborazione con l’Associazione ciclistica amatoriale “Pedale stracco” di Fabriano, seguirà la visita al Museo Naturalistico “Dal nido alle ali”, successiva escursione guidata a piedi lungo il sentiero dell’Aula Verde fino a raggiungere l’Eremo Santa Maria di Valdisasso con visita alla struttura recentemente ristrutturata. Con le eventuali adesioni si organizzerà anche l’Orienteering per adulti/ragazzi nei boschi e nei campi nei dintorni del paese di Valleremita.