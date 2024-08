Settembre lauretano: al via il fitto calendario di eventi

LORETO – La Corsa del Drappo compie 120 anni e, per l’occasione, Loreto si regala un nuovo vessillo creato ad hoc da un artista lauretano, Eros Sopranzetti. C’è una ricorrenza importante a fare da sfondo, quest’anno, alle celebrazioni del “Settembre Lauretano”, collegate con la ricorrenza della Natività di Maria (che cade l’8 settembre): la tradizionale gara di cavalli in salita, unica nel suo genere in Italia, raggiunge un anniversario a cifra tonda e verrà disputata venerdì 6 settembre a partire dalle 15.30. Si preannuncia già come una delle iniziative più spettacolari e partecipate delle imminenti festività patronali. A confermarlo è il sindaco di Loreto Moreno Pieroni che presenta un programma ricco di iniziative sia civili che religiose, messo a punto con l’assessorato alla Cultura di Francesca Carli, a partire da domani sera, sabato 31 agosto, con la benedizione dei Rioni, il Rosario con offerta dei ceri e la processione dei figuranti in abiti d’epoca in Piazza della Madonna. Un’edizione del “Settembre Lauretano” che verrà ricordata anche per un altro, significativo momento per la città: l’apertura al pubblico del Teatro-Bastione Sangallo, che viene finalmente restituito ai loretani dopo 5 anni di chiusura. La struttura potrà essere liberamente visitata dal 6 all’8 settembre, in orario continuato dalle 16 alle 22.

Le parole del sindaco

«Ci apprestiamo a vivere una settimana piena di eventi e densa di significati – ha commentato il Sindaco -. La nostra festa patronale è segnata da iniziative a cui i lauretani sono molto legati, ma che sono una grande attrattiva anche per chi viene da fuori. Quest’anno c’è un’attenzione particolare alla Corsa del Drappo, che compie 120 anni e per onorarla abbiamo deciso che da adesso in poi, ogni anno, il Drappo sarà realizzato da un artista di Loreto. È un evento molto coinvolgente, che abbiamo riportato negli ultimi anni nel solco della tradizione più verace. Per questo mi sento di ringraziare il grande lavoro anche dei quartieri e dei rioni, che hanno collaborato addobbando tutta la città con i loro colori».

Le parole dell’assessore

«Il calendario delle Feste di settembre è la degna conclusione di una stagione estiva che ci ha dato enormi soddisfazioni – ha commentato l’assessore Carli –. Il nostro programma unisce questo aspetto a momenti più legati alla tradizione storica della città e quindi propone anche spettacoli ed eventi di diversa tipologia, affinché queste giornate siano vissute all’insegna della condivisione e della gioia per tutti. Certamente la riapertura del nostro teatro è il regalo più importante che potessimo fare ai loretani e la concomitanza con le feste patronali accentua ancora di più il valore di questa riapertura, che avrà poi un importante momento inaugurale il prossimo 19 settembre».

Gli altri appuntamenti

Tra gli appuntamenti previsti da domani fino all’8 settembre, spiccano la staffetta dei Rioni di martedì 3, la cena con il sorteggio delle batterie di gara mercoledì 4. Prevista anche quest’anno la rievocazione storica del Ballo del Re, alle 21 di venerdì 6 in piazza Giovanni XXII, che ripercorre la visita di Vittorio Emanuele II a Loreto, nel 1860. Tradizione irrinunciabile quella con la Festa della Birra di Altötting, giunta alla 28esima edizione, dal 4 all’8 settembre, nonché quella con la Fiera Tradizionale di via Sisto V, nelle giornate del 7 e dell’8. Dedicata invece agli eventi più istituzionali la festività vera e propria dell’8 settembre, con la celebrazione della Solennità della Natività di Maria alle 11.30 in Basilica, la Recita dell’Angelus e il sorvolo della piazza da parte degli aerei dell’Aeronautica militare. E quindi la serata, con le attrazioni itineranti in centro storico (a partire dalle 19) il classico concerto dell’Aeronautica Militare (alle 21) e la tradizionale “tombola urlata”. Si chiude con lo spettacolo pirotecnico a cura della Loreto Multiservizi, ancora una volta main sponsor dell’iniziativa, mentre l’intero cartellone vede la partnership anche delle due Fondazioni cittadine Carilo e Opere Laiche, della Pro Loco e dell’Amat.