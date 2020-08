Serpilli Sisters, musica e spettacoli: ecco gli ultimi eventi dell’estate falconarese

FALCONARA MARITTIMA – Dalla musica leggera al jazz, dagli spettacoli ai monologhi teatrali tra la Corte del Castello e Castelferretti. Le associazioni culturali falconaresi saranno protagoniste anche degli ultimi appuntamenti che chiuderanno il cartellone Falconara Estate 2020.

«Il Comune di Falconara ha voluto valorizzare le associazioni del territorio lasciando loro uno spazio di primo piano nel cartellone falconarese, – dichiara il sindaco Stefania Signorini – con numerosi appuntamenti a luglio e ad agosto. Per molte è stata l’occasione di esibirsi dopo il difficile periodo dell’emergenza sanitaria, che sta ancora limitando le rappresentazioni teatrali e musicali. Dal canto loro le realtà associative hanno compiuto un grosso sforzo per esibirsi nel pieno rispetto delle norme contro la diffusione del contagio, pur di animare l’estate falconarese».

I Maestri dell’Istituto Marini

Sarà nel ricordo del Maestro Ennio Morricone che l’istituto musicale Federico Marini porterà la musica sul palco della Corte del Castello nelle serate di domani, venerdì 21 agosto e di sabato 22, a partire dalle 21.30. Il doppio appuntamento prevede domani il concerto degli insegnanti della scuola di musica: ognuno presenterà il proprio repertorio di musica leggera, pop, jazz, passando per la classica e la musica lirica. Sabato invece ci sarà spazio per le band emergenti: la scuola presenterà allievi che dopo il percorso didattico hanno intrapreso una carriera artistica musicale. Si tratta dei gruppi locali Hawkesi, che presenteranno il loro ultimo lavoro, I Centerbe, Federico Giuliani Trio e il duo Elena Solazzi e Marco Tarantelli. Direttori artistici di questi due eventi sono i Maestri Angela De Pace, Giovanni Baleani, Luca Lampis e Andrea Reginelli. L’ingresso è su prenotazione obbligatoria, i posti sono numerati e prenotabili al numero 3470581078.

«Dopo un periodo difficile come la lunga quarantena passata a suonare nelle proprie case e provando sul web, siamo riusciti a proporre questi due concerti per Falconara per dare un segnale di rinascita – dice Angela De Pace, presidente dell’associazione Artemusica che gestisce l’istituto musicale –. La scuola riaprirà i battenti il primo settembre con la speranza che si possa ritornare a fare musica insieme presso il nostro Auditorium Marini, che i nostri falconaresi amano. Un piccolo gioiellino che grazie alla sensibilità del nostro sindaco è diventato un punto di incontro per tutti gli eventi musicali e teatrali».

Domenica 23 agosto in piazza della Libertà, a Castelferretti, alle 21.30 si esibiranno le Serpilli Sisters, Caterina e Roberta Serpilli, per l’ultima serata di Note d’estate. A differenza dell’appuntamento precedente del 14 luglio, che aveva riempito di spettatori piazza del Municipio, sarà proposto un repertorio più vasto grazie anche alla presenza di numerosi ospiti, tutti legati all’associazione Vincent Persichetti che collabora all’organizzazione dell’evento. Il concerto, dal titolo “Serpilli Sisters & friends” coinvolgerà i Maestri Mattia Marchegiani alle percussioni e Alessandro Quattrini al violino. Ad esibirsi anche alcuni degli allievi dei corsi più avanzati al piano, voce e chitarra.

Serpilli Sisters

«Vogliamo regalare una serata piena di divertimento e di emozioni, affrontando la grande sfida della musica classica in piazza – dice la pianista e presidente dell’associazione Persichetti Roberta Serpilli –. Saremo affiancate da alcuni Maestri e migliori allievi della nostra associazione con brani amati e tante sorprese. Tutto nel massimo rispetto delle norme anti- covid». Nella principale piazza castelfrettese si potranno ascoltare i più famosi brani di musica classica, colonne sonore e musica leggera italiana. Si può prenotare attraverso la app “C’è posto” (www.cpst.it/estate2020) oppure chiamando il numero 3394600974 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.

Quello di Castelferretti non sarà l’unico evento della serata: alla Corte del Castello di Falconara Alta, alle 21.30, gli artisti dell’associazione Koinè metteranno in scena lo spettacolo “The Koinè Doctor Show”, una serata di varietà per la regia di Sabrina Gemmati con la collaborazione artistica di Marcello Moscoloni. L’evento era stato rinviato il 3 agosto per maltempo. Il nuovo spettacolo chiude il ciclo di rappresentazioni che hanno registrato un grande successo in tutto il corso dell’estate. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria: si può chiamare il 3476043522 oppure inviare una mail a koineshow@gmail.com.

Le ultime serate alla Corte del Castello saranno quelle di venerdì 28 e sabato 29 agosto alle 21.30: le associazioni Opora Aps e Iride metteranno in scena “Emozioni sotto le stelle”. Attraverso corti e monologhi teatrali e musica saranno esaltate tutte le emozioni umane. Anche Iride chiude un impegno ricco di successi per l’estate falconarese. Si può prenotare al 3333115994 o scrivendo a gioplutino@gmail.com.