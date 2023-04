Serie D: provaci ancora Vigor! C’è il derby Fano-Montegiorgio

Meno quattro giornate al termine della regular season: si avvicina il momento dei primi verdetti per le squadre marchigiane, ancora tutte in corsa per i propri obiettivi.

Il più ambizioso è quello della Vigor Senigallia, a -7 dalla vetta e ancora potenzialmente in lotta per la promozione diretta in serie C. In ogni caso i rossoblù sono già matematicamente certi dei play-off, risultato al di sopra delle aspettative di inizio stagione. La squadra di Clementi sarà impegnata sul difficile campo del Vastogirardi, che cerca i punti per blindare definitivamente la salvezza. A caricare l’ambiente Vigor c’è Alessandro Pesaresi, reduce dalla buonissima prestazione con la Matese. «Ci aspetta una gara difficile – avverte -. Cercheremo di portare a casa la vittoria, giocandoci il campionato fino all’ultima giornata possibile. Non vogliamo mollare. Senigallia è una piazza che deve puntare a posizioni di vertice, non possiamo accontentarci».

Non si accontenta neanche l’Alma Juventus Fano, protagonista di un girone di ritorno in crescendo, che la vede sempre più vicina al traguardo dei play-off. Un bel salto di qualità dopo la salvezza della scorsa stagione, conquistata all’ultimo nello spareggio contro il Castelfidardo. La squadra di mister Mosconi affronterà il suo terzo derby consecutivo, questa volta in casa contro il Montegiorgio, che è alla disperata ricerca di punti salvezza. I rossoblù sono in piena crisi di risultati, scivolati al terz’ultimo posto ad una sola lunghezza di distanza dalla retrocessione diretta. In settimana la società ha di nuovo cambiato allenatore, esonerando Domenico Izzotti e affidando la panchina a Roberto Bacci, ex allenatore di Pianese e Arezzo ed ex giocatore di Serie A con le casacche di Lazio e Torino. È il quarto allenatore stagionale dopo De Angelis, Baldassarri e Izzotti.

Problemi anche per la Samb, sia di formazione che di società. C’è il rischio di una penalizzazione per il ritardo nel pagamento della rata dei primi sei lodi arbitrali arrivati a conciliazione, relativi alla passata gestione Serafino. Restano inoltre da saldare anche gran parte dei rimborsi dei giocatori e dei dipendenti del club. Intanto la squadra di Manoni (a +4 sui playout) cerca punti salvezza sul difficile campo del Matese, ancora in lotta per i play-off. Mister Manoni dovrà fare a meno di Cardella e Mauthe (squalificati) e di Alboni (infortunato). mentre Angiulli, Tassi, Marras non sono al meglio della condizione.

Sull’altra sponda di San Benedetto si vive tutt’altra atmosfera, con il Porto d’Ascoli protagonista dell’ennesima stagione da incorniciare. La squadra di Ciampelli, ancora in corsa per i play-off, ospita al Riviera il Team Nuova Florida.

Si gioca le ultime chance il Tolentino, ultimo ma non ancora condannato dalla matematica. I cremisi tenteranno il colpaccio in trasferta ad Avezzano, contro una squadra in crisi di risultati, che nel girone di ritorno ha raccolto gli stessi punti del Tolentino. Probabilmente l’ultima occasione per riaprire il discorso salvezza.