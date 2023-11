Serie D: domenica da brividi con Atl. Ascoli-Fano e Chieti-Samb

Sarà un menu ricco e appetitoso quello in programma domani per la 12esima giornata del girone F di serie D.

Fari puntati sul derby tra Atletico Ascoli e Alma Fano, sfida importante in chiave salvezza, che è stata preceduta da una settimana piuttosto movimentata in casa granata. A sorpresa è arrivata la separazione consensuale con mister Marco Scorsini, dopo il pareggio casalingo nel derby contro la Vigor Senigallia. La buona prova dei granata, raggiunti solo nel finale sul 2-2, non è bastata ad evitare il divorzio tra tecnico e club, che in classifica è attardato a quota 11 punti (in 11 giornate) e in piena zona play-out. In attesa di scegliere il nuovo allenatore, con la squadra affidata per il momento all’ex vice Alberto Rondina, il Fano non ha perso tempo sul mercato andando ad ingaggiare l’esterno italo-congolese (nato a Fano) classe ‘95 Sedrick Kalombo, proveniente dall’FC Jazz (Serie C finlandese) ma vecchia conoscenza del campionato italiano. La scorsa stagione aveva militato nel Team Nuova Florida in Serie D e negli anni passati aveva vestito le maglie di Salernitana in Serie B (5 presenze) e Foggia, Rieti, Lecce, Rimini e Piacenza in Serie C (per un totale di 140 presenze). C’è grande attesa nel vederlo all’opera e testare la possibile convivenza tattica con il duo Padovani-Tenkorang. Il derby di domani Atletico Ascoli – Alma Fano potrebbe già essere il primo banco di prova. I tifosi ospiti potranno acquistare il biglietto d’ingresso esclusivamente in prevendita sul circuito Vivaticket fino alle ore 19 di oggi (il botteghino dello stadio domani resterà chiuso), mentre per la tifoseria locale resterà aperta la vendita allo stadio nel giorno della gara o in alternativa in prevendita solo presso i punti convenzionati della provincia di Ascoli Piceno.

Previsto il pubblico delle grandi occasioni anche per Chieti-Samb, la partita di cartello della dodicesima giornata in cui si sfidano le prime due della classe. I 500 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti (capienza aumentata con apposita ordinanza del Sindaco di Chieti) sono stati polverizzati in poco tempo dai tifosi della Samb. Lo stadio Angelini di Chieti ha una capienza totale di 4.219 posti e per l’occasione la società abruzzese ha indetto la “giornata neroverde”, in cui non saranno validi gli abbonamenti. Si va verso una domenica da “tutto esaurito” e potrebbe esserci la diretta Facebook della gara per chi non riuscirà ad acquistare il biglietto. Prima del fischio d’inizio verrà consegnato un premio all’allenatore della Samb Maurizio Lauro, protagonista nella stagione 2000-2001 della promozione del Chieti in C1.

Sarà una giornata importante per gli equilibri di alta classifica. Oltre a Chieti-Samb si giocano infatti L’Aquila-Avezzano (un derby da sempre molto sentito) e Campobasso-Fossombrone: quattro squadre racchiuse nello spazio di 3 punti, pronte ad approfittare di un mezzo passo falso della Samb capolista. Senza dimenticare la Vigor Senigallia, anche lei a quota 18 punti in classifica come L’Aquila e Fossombrone, che ha il turno più favorevole sulla carta, in casa contro il Sora (a quota 12). Si gioca alle ore 15 allo stadio Bianchelli e per la squadra di mister Clementi c’è l’opportunità di allungare la striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi.