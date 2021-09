Serie C Ancona Matelica, mister Colavitto non si fida: «Con il Pontedera partita difficile»

ANCONA – Nuovo impegno di campionato per l’Ancona Matelica che, dopo l’exploit infrasettimanale di Coppa al Partenio di Avellino, domani (domenica 19 settembre), alle ore 17:30 affronterà allo Stadio Del Conero davanti ad una splendida cornice di pubblico vista la riapertura della Curva Nord, il sorprendente Pontedera di mister Maraia reduce dalla vittoria interna di sette giorni fa con la Pistoiese.

«Sarà una partita difficile come sempre – ha dichiarato alla vigilia mister Gianluca Colavitto – contro una squadra tosta e consolidata da diversi anni nella categoria, guidata da un allenatore che stimo e che siede da più stagioni sulla panchina toscana. Con i ragazzi abbiamo cercato di analizzare la partita di Coppa di mercoledì, concentrandoci sugli aspetti più positivi e su quelli meno, prima di resettare completamente quanto fatto e guardare avanti. Nella gara con il Pontedera in campo ci aspettano altre dinamiche e situazioni e dobbiamo farci trovare pronti>. L’allenatore si è poi soffermato sul pubblico. «La riapertura della Curva – ha concluso il tecnico campano – è un aspetto importante per noi e penso che anche per i giocatori del Pontedera sarà bello giocare in una simile cornice. Sono sicuro che il supporto dei nostri tifosi può rappresentare per noi quel quid in più e darci una grande mano».

Per i biancorossi indisponibile Delcarro. Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la gara di domani: Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Del Sole, Di Renzo, Faggioli, Farabegoli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Papa, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni.