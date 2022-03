Ancona, il sentiero del Borghetto cerca sostenitori

Grazie ai volontari è stata ripristinata una stradina di collegamento tra Torrette e la stazione. Parte una campagna di crowfunding per aiutare il gruppo ad acquistare attrezzature per la manutenzione del percorso

ANCONA – «Valorizziamo l’antico sentiero del Borghetto». È partita una campagna sulla piattaforma crowfunding finalizzata a raccogliere risorse che serviranno per mantenere percorribile la stradina immersa nel verde che collega Torrette alla stazione di Ancona. Una valida alternativa per chi, a piedi o in bicicletta, ha voglia di spostarsi senza pesare su auto o mezzi pubblici.

È passato ormai un anno da quando l’antico sentiero è stato riaperto. Il percorso è lungo quasi tre chilometri e passa parallelo alla via Flaminia, sotto l’area della frana Barducci. Un collegamento naturale sostenibile, ad impatto zero con l’inquinamento. Grazie ai volontari è stato possibile il suo ripristino ma adesso va mantenuto e le risorse private di chi lo ha riportato alla luce non bastano. Così è arrivata la richiesta di sostenere il sentiero con pulizia quotidiana per la quale servono attrezzature per giardinaggio.

L’idea dei volontari è di metterci anche qualche panchina in modo che tutti possano usufruirne. Il ricavato delle donazioni serviranno ad acquistare un trinciaerba, 4 decespugliatori, un trattorino rasaerba, una motozappa, pali per la segnaletica, cartellonistica, guanti da lavoro, fornici e altro indispensabile per la manutenzione del verde. Questo il link per entrare in piattaforma e donare: https://gofund.me/b1649dc0.