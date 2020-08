«Scuole pronte per il 14 settembre», parola della sindaca Mancinelli

Sono 24 gli edifici dove sono in corso interventi edili. La mensa sarà garantita in tutte le scuole a tempo pieno, con modalità in parte tradizionale e in parte con box lunch

ANCONA – «Tutti le 54 scuole di Ancona di competenza comunale avranno gli spazi sufficienti per il distanziamento». Lo assicura il sindaco Valeria Mancinelli, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, il 14 settembre per le scuole, il 7 per gli asili nido. La mensa sarà garantita in tutte le scuole a tempo pieno, con modalità in parte tradizionale e in parte con box lunch.

«I Comuni debbono insieme agli istituti scolastici reperire spazi, garantire trasporti e mense – dichiara il sindaco Valeria Mancinelli – ad Ancona insieme ai dirigenti scolastici abbiamo svolto un lavoro sinergico che porterà scuole materne, elementari e medie alla regolare apertura del 14 settembre. Tutti le 54 scuole di Ancona avranno spazi sufficienti per il distanziamento».

Valeria Mancinelli

La Giunta comunale questa mattina ha fatto il punto sul nuovo anno scolastico, in particolare sulla questione dell’adeguamento degli istituti scolastici alle misure anti-Covid, alla luce delle ultime indicazioni fornite dal Governo e dal Ministero della Pubblica Istruzione. Per alcuni edifici è stata sufficiente la rimodulazione degli spazi o degli arredi, per altri è stato necessario un intervento edile.

In totale sono 24 le scuole interessate in questi giorni da alcune opere che saranno terminate entro l’11 settembre. Per quanto riguarda gli istituti comprensivi “Ancona Nord”, “Cittadella Margherita Hack” e “Pinocchio Aspio Montesicuro” sono in corso gli interventi nelle seguenti scuole: infanzia XXV Aprile, Verne in via Tiziano, Tombari in via dell’Artigianato, Don Milani in via Metauro, Collodi in via Della Montagnola, Faiani in via Oberdan, E. Fermi in via Metauro, Donatello in via Tiziano.

Negli istituti comprensivi “Posatora Piano Archi” e “Novelli Natalucci”, lavori nelle scuole: Aporti in via Fornaci Comunali, Elia in via Sebenico, Gramsci in via Brodolini, Pascoli in via Cadore, Podesti in via Urbino, Anna Frank in via Brodolini. Presso gli istituti “Scocchera”, “Grazie Tavernelle”, “Quartieri Nuovi” nelle scuole: Montessori in via Podgora, Anna Freud in via Pola, Acquario in via Della Ferrovia, Ginestra in via Flavia, Conero in via Tagliamento, Rodari in via Brecce Bianche, Gabbianella e Marconi in via Verga, Maggini in via Benedetto Croce, Buonarroti in via Lanzi.

La mensa sarà garantita in tutte le scuole a tempo pieno, con modalità in parte tradizionale e in parte con box lunch. Partirà qualche giorno dopo la riapertura o dopo le elezioni del 21 settembre. La data precisa sarà resa nota nei prossimi giorni. Gli asili nido riapriranno tutti il 7 settembre e con gli stessi posti, orari e servizi offerti già negli anni precedenti. L’inserimento sarà immediato per tutti i bimbi che già li frequentavano, mentre sarà scaglionato nei giorni successivi per i “nuovi”, cioè quelli che richiedono il cosiddetto “inserimento” che avviene con l’iniziale presenza dei genitori.

Per quanto riguarda gli arredi nelle scuole, stanno provvedendo i singoli istituti e la Protezione civile nazionale. Il Comune ha comunque completato la fornitura di ciò che le scuole avevano richiesto all’Amministrazione. Per quanto riguarda invece lo scuolabus, la Mancinelli spiega che «è ancora oggi un punto critico, perché non abbiamo ancora le direttive certe sul riempimento dei mezzi. Stante il fatto che comunque serviranno mezzi in più, noi abbiamo già iniziato ad attivarci per noleggiare ulteriori mezzi di trasporto e ciò in collaborazione con Conerobus o con altri soggetti se ce ne fosse bisogno».