Cellulari vietati in classe anche alle superiori, Rossini dell’Anp: «Educare al digitale»

Diverse le novità che attendono gli studenti a poco meno di tre settimane dalla ripresa della scuola. Nelle Marche la campanella suonerà il 15 settembre, sancendo l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. Voto in condotta determinante per la promozione e l’accesso all’esame di maturità e no al cellulare in classe anche alle superiori. Sono tra le novità più importanti che arriveranno per i ragazzi sui banchi di scuola.

Da settembre entrano in vigore le nuove disposizioni sul voto in condotta: gli studenti con cinque in condotta dovranno ripetere l’anno, mentre alle superiori con un sei in condotta si viene rimandati a settembre e per la promozione sarà necessario superare una prova sulla cittadinanza. Alle scuole secondarie di primo grado (medie) il voto in condotta farà media come una materia. Insomma, il comportamento in classe e quindi il voto in condotta diventerà determinante per la promozione.

L’altra novità saliente è rappresentata dallo stop ai cellulari in classe anche alle superiori. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti vietato il cellulare durante le lezioni in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse le scuole secondarie di secondo grado. Ad oggi il divieto riguardava le medie, ma da settembre sarà esteso anche agli studenti delle superiori.

Giro di vite anche sulle sospensioni e sulle aggressioni al personale scolastico. Gli studenti sospesi fino a due giorni dovranno partecipare ad attività di approfondimento sui comportamenti all’origine del provvedimento. Quando la sospensione supera i due giorni, gli studenti dovranno partecipare ad attività di cittadinanza solidale extrascolastiche. Stretta anche su chi aggredisce il personale scolastico: previsto un incremento delle sanzioni fino all’arresto in flagranza.

Le novità riguardano anche l’esame di maturità per i ragazzi dell’ultimo anno delle superiori. Se da un lato il voto in condotta sarà determinante per l’ammissione all’esame, con il punteggio massimo attribuito solo a chi ha nove, dall’altro il colloquio orale diventa ‘multidisciplinare’ ed andrà a valutare anche le competenze acquisite durante l’intero percorso scolastico. Inoltre, chi si rifiuterà di sostenere l’orale sarà bocciato.

«Con il sei in condotta – commenta Riccardo Rossini, presidente regionale dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) – all’esame di Stato occorre discutere davanti alla Commissione una tesina sull’educazione civica, mentre con un voto inferiore al sei non si può più accedere alla Maturità. Una questione che interessa una quota di studenti pari quasi allo zero». Per quanto riguarda il divieto di usare il telefonino alle superiori evidenzia all’Istituto Professionale di Pesaro «stiamo sperimentando con grande successo e con la condivisione dei ragazzi un accordo che permette agli studenti di usare il cellulare solo in determinati momenti della giornata, come all’intervallo e alla fine delle lezioni».

La scuola, secondo il presidente dei presidi marchigiani più che proibire «dovrebbe piuttosto interrogarsi su cosa si può fare per evitare che i ragazzini trascorrano 7-8 ore al giorno davanti al telefonino nel dopo scuola. Va bene vietare l’utilizzo del cellulare al mattino a scuola, ma bisogna anche educare i ragazzi al digitale per evitare che trascorrano i pomeriggi e le serate con il dispositivo in mano. Sono strumenti che possono nascondere delle insidie. La scuola deve fornire gli strumenti per decodificare e utilizzare al meglio i telefonini». Per Rossini l’educazione al digitale potrebbe prefiguarsi come argomento di educazione civica, per evitare il solo divieto che potrebbe innescare in alcuni ragazzi un desiderio di trasgressione.