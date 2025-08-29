ANCONA – Suona la prima campanella e con essa riparte il viaggio scolastico per migliaia di studenti e studentesse delle Marche. A segnare simbolicamente l’inizio del nuovo anno è il messaggio istituzionale del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Donatella D’Amico, che si rivolge alla comunità scolastica con parole di incoraggiamento, senso civico e fiducia nel futuro.

«La scuola – afferma Donatella D’Amico – non è soltanto il luogo in cui si apprendono conoscenze, ma è l’istituzione che vi offre gli strumenti per interpretare la realtà, maturare pensiero critico e costruire un progetto di vita consapevole. Lo studio richiede costanza e serietà, ma è il patrimonio più prezioso che potete coltivare: ciò che oggi imparate vi consentirà domani di affrontare con autonomia le sfide della vita e di contribuire al bene comune».

Il Direttore invita gli studenti a vivere l’anno scolastico con determinazione, serietà e coraggio, ricordando che ogni progresso individuale si riflette anche sul benessere collettivo. «La scuola siete voi: con le vostre domande, le vostre energie e i vostri sogni. Ciascuno di voi, con il proprio impegno, contribuisce a rendere migliore la nostra società».

Particolare attenzione è dedicata a chi comincia per la prima volta il suo percorso tra i banchi e a chi, invece, si prepara a concluderlo, affrontando le scelte universitarie o professionali. Per tutti, sottolinea D’Amico, la scuola resta un luogo unico di relazioni, confronto e crescita, dove si intrecciano esperienze formative decisive per la costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile.

Nel suo saluto, il Direttore non dimentica il ruolo centrale dell’istituzione scolastica nella società contemporanea, definendola «una palestra di valori, diritti e doveri, in grado di formare cittadini consapevoli e capaci di affrontare le sfide del presente e del domani». Con un augurio finale, Donatella D’Amico chiude il suo messaggio esortando a vivere ogni giornata in aula come un’opportunità da cogliere: “La scuola – conclude – è la bussola che accompagna ciascuno verso un futuro libero, responsabile, solidale, capace di generare cittadini preparati ad affrontare le sfide della vita e a contribuire al progresso della comunità».

«Lo studio è la chiave per un futuro libero e solidale»

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Direttore Generale Donatella D’Amico ha voluto rivolgere direttamente un pensiero agli studenti e alle studentesse delle Marche attraverso una lettera aperta. Un messaggio personale e sincero, che invita a riflettere sul valore della scuola non solo come luogo di apprendimento, ma come spazio di crescita umana e civile. Di seguito, le parole di Donatella D’Amico, rivolte a chi inizia questo percorso e a chi si prepara a nuove tappe della propria vita scolastica.

«Care studentesse e cari studenti,

ogni anno scolastico che si apre è una porta che si spalanca sul futuro. Dentro quelle aule che tra poco torneranno a riempirsi delle vostre voci, non troverete soltanto banchi e lavagne: troverete soprattutto la possibilità di crescere, di scoprire, di sognare e di costruire, giorno dopo giorno, il vostro cammino di vita.

La scuola non è solo il luogo in cui si imparano nozioni: è il luogo dove si impara ad essere. È il laboratorio delle vostre passioni, il terreno fertile delle vostre curiosità, la palestra delle vostre responsabilità. È lì che si intrecciano amicizie, nascono domande, si coltivano talenti e si imparano i valori che vi accompagneranno nel mondo adulto: il rispetto, la solidarietà, la giustizia, la libertà.

Vi invito ad affrontare questo nuovo anno con coraggio e con fiducia. Non abbiate paura delle difficoltà: sono la materia prima della crescita. Non smettete mai di fare domande, di cercare senso, di dare spazio all’immaginazione. Ricordate che ogni vostra conquista non sarà mai solo personale, ma arricchirà anche la comunità di cui fate parte.

Un pensiero speciale va ai più piccoli, che muovono i primi passi nel mondo della scuola, e a coloro che stanno per affrontare l’ultimo tratto del percorso, con lo sguardo già rivolto al futuro. A ciascuno di voi auguro di trovare nella scuola una bussola sicura, una guida che vi accompagni nella costruzione di un progetto di vita libero, responsabile e generoso.

Il mio augurio è che possiate custodire ogni giorno come un dono e viverlo come un’opportunità. La scuola siete voi: con la vostra energia, con i vostri sogni, con la vostra capacità di rendere migliore il nostro Paese e il nostro tempo.

Con emozione e con fiducia, vi auguro un buon anno scolastico, ricco di scoperte, di incontri e di gioie da condividere.