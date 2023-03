Scuola, il “Laeng-Meucci” protagonista al Parlamento Europeo

OSIMO – Hanno vestito i panni di deputati del Parlamento Europeo, sono stati protagonisti di un procedimento legislativo inerente i temi dell’emergenza idrica (obiettivo 6 Agenda 2030) e della Direttiva sull’identificazione personale, hanno partecipato a talk show politici, interagito con il Consiglio dei Ministri europeo nell’ambito della procedura di codecisione, hanno sostenuto incalzanti domande dei giornalisti nella press room. Tutto questo in un entusiasmante, impegnativo e avvincente role play che si è svolto nei giorni scorsi nel Centro Europa Experience “David Sassoli” nella sede di Roma del Parlamento Europeo. La delegazione di studenti dell’istituto superiore “Laeng-Meucci” di Osimo-Castelfidardo ha messo in campo skill e soft skills (dalla capacità di lavorare in gruppo, a quella di saper negoziare e mediare fino all’altra di saper argomentare e di problem solving, passando per la capacità di saper parlare in pubblico).

Il progetto

L’attività rientra nell’ambito del progetto “Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo” e ha visto protagonista una delegazione dell’istituto formata da studentesse e studenti di entrambe le sedi. Il programma si svolge contemporaneamente in tutti i paesi membri dell’UE ed è volto a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie provenienti da diversi contesti educativi, sociali e geografici in merito alla democrazia parlamentare europea, al ruolo del Parlamento e ai valori europei.

«La scuola – sottolinea Angelo Frisoli, dirigente scolastico dell’istituto -, anche con questo tipo di esperienze pratico-laboratoriali, funge da volano per l’acquisizione e lo sviluppo di competenze chiave per adattarsi a una società complessa come quella che viviamo e in rapido mutamento, caratterizzata da forte interconnessione. Le nostre studentesse e i nostri studenti stanno sperimentando la partecipazione ad un’autentica cittadinanza attiva che li rende protagonisti consapevoli e responsabili dei processi che governano la tecnica, la scienza e la società».

A maggio il “Laeng-Meucci” sarà ancora protagonista in Europa con una Festa dell’Europa in collaborazione con la sede romana del Parlamento Europeo e il Centro Europe direct Regione Marche.