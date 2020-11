Scuola, l’indagine Eduscopio premia Senigallia per lo scientifico e Osimo per il classico

ANCONA – Una mappa per confrontare le scuole e capire con quale percorso iniziare a progettare il proprio futuro. Questo è l’obiettivo dell’indagine Eduscopio, realizzata dalla Fondazione Giovanni Agnelli per dare una mano a studenti e genitori a orientarsi nel mondo dell’istruzione stilando una graduatoria dei migliori istituti scolastici d’Italia.

Per farlo la fondazione indirizza in due percorsi, uno che porterà alla scelta della scuola giusta per un futuro che contempli anche l’università e un altro che invece sarà più orientato al mondo del lavoro. Nel primo caso Fga prende in esame tra i criteri la media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati di ogni scuola e la percentuale esami superati dai diplomati di ogni scuola, dando lo stesso peso ai due fattori; nel secondo percorso che guarda al lavoro, invece, la percentuale di ragazzi/e che sono occupati entro due anni dal diploma e la coerenza della professionalità trovata con gli studi compiuti.

Dall’indagine Eduscopio che ha coinvolto oltre 7mila istituti tra licei, scuole professionali e tecniche è emerso che in provincia di Ancona, il miglior liceo classico è il Corridoni-Campana di Osimo, con un indice Fga di 81.42; segue il Vittorio Emanuele II di Jesi con il 76.43 , mentre sul terzo gradino del podio sale il Perticari di Senigallia con 75.87.

Per le scuole di indirizzo scienze umane sul podio salgono il V.Emanuele II, il Perticari e il Rinaldini di Ancona. Le prime due scuole sono al primo e secondo posto anche nella graduatoria più specifica per l’indirizzo economico-sociale di scienze umane: al terzo posto però entra il Galilei di Jesi.

Per quanto riguarda il liceo scientifico è Senigallia a primeggiare con il Medi (indice di valutazione Fga di 92.99), segue il Da Vinci di Jesi (90.6) e il Galilei di Ancona (89.02) che stacca di pochissimo il Corridoni-Campana di Osimo (88.5). Nell’indirizzo più specifico di scienze applicate primeggia il Da Vinci di Jesi (94.93), secondo il Galilei di Ancona (82.32) e terzo si piazza il liceo Savoia-Benincasa di Ancona (75.08).

La graduatoria tra i licei linguistici vede in testa il Da Vinci di Jesi (71.3), seguito dal Savoia-Benincasa di Ancona (65.29) e dal Medi di Senigallia (63.46).

Passando agli istituti tecnici a indirizzo tecnico-economico, se uno studente effettuasse questa ricerca vedrebbe primeggiare il Cuppari Salvati di Jesi (62.22), il Corridoni-Campana di Osimo (61.1) e l’istituto E.F.Corinaldesi di Senigallia (60.67). Ma il discorso sarebbe molto diverso se a effettuare la ricerca fosse un genitore preoccupato che il proprio figlio/a trovi lavoro. In base all’indice di occupazione dei diplomati primeggia il Corinaldesi di Senigallia (67.42), secondo il Cambi-Serrani di Falconara Marittima (67.27) e terzo il Cuppari-Salvati di Jesi (62.65). Dati ancora diversi se si considera invece la pertinenza tra l’occupazione trovata e il percorso di studi: in questo caso si vedrebbe in testa l’istituto Panzini di Senigallia, seguito dal Savoia-Benincasa di Ancona e infine tra le scuole statali al terzo grado l’Einstein-Nebbia di Loreto.

Cambia la musica anche per quanto riguarda l’indice di occupazione dei diplomati provenienti dagli istituti tecnici-tecnologici, con il Padovano di Senigallia che supera sia l’ist. Osimo-Castelfidardo che il Marconi-Pieralisi di Jesi. Analizzando invece la coerenza tra studi fatti e lavoro trovato, i primi due classificati dell’indagine Eduscopio si scambiano di posto; terzo sempre Jesi.

Infine uno sguardo agli istituti professionali (servizi): la graduatoria di Fga premia sia per la coerenza tra studi fatti e lavoro trovato, sia per l’indice di occupazione il Panzini di Senigallia (73.18), seguito dall’Einstein-Nebbia di Loreto (68.2) e dal Podesti-Calzecchi Onesti di Ancona (53.6); la prima piazza tra gli istituti professionali (industria-artigianato) va invece per l’indice di occupazione al Podesti-Calzecchi Onesti di Ancona (81.57), la seconda al Padovano di Senigallia (74.02) e la terza al Marconi-Pieralisi di Jesi (68.79). Jesi sale al primo posto se si considera la coerenza tra studi e lavoro, seguito da Osimo-Castelfidardo e dal Padovano di Senigallia.

Elenchi dunque molto dinamici in questa indagine Eduscopio: c’è un forte rischio che queste graduatorie, seppure stilate a fini solo orientativi, vengano male interpretate se non si presta attenzione ai vari indicatori. E c’è da ricordare che spesso la scelta della scuola non viene fatta con la testa ma con la pancia, da persone facilmente impressionabili e confuse anche per mancanza di informazioni e di tempo per cercarle. Con la speranza che il tempo passato forzatamente in casa possa aiutare a invertire questa direzione.