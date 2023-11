Scuola di Campocavallo, modifiche al progetto ma i tempi rimangono gli stessi

OSIMO – È ancora tanta la preoccupazione tra le mamme osimane per la realizzazione della scuola primaria di Campocavallo. Rumors si erano diffusi su errori progettuali che avrebbero dilungato ancora i tempi e il fatto che non sia stata convocata un’assemblea pubblicai come chiesto dalle mamme al sindaco Pugnaloni aveva aumentato il tutto. Il primo cittadino però rassicura sulla firma del contratto dopo che quest’estate si era conclusa la procedura di affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione del progetto esecutivo. La Stazione unica appaltante della Provincia di Ancona, che aveva emesso il bando da 385mila euro su richiesta del Comun ha esaminato le cinque offerte giunte definendo in quella della Fima Engineering srl quella la migliore per punteggio complessivo. La Fima è stata chiamata a consegnare il progetto esecutivo della nuova scuola entro fine settembre per poter appaltare i lavori entro dicembre e stipulare il contratto, dopo le opportune verifiche, a febbraio.

Un investimento di oltre quattro milioni

Nel bilancio degli investimenti 2024-2026 che andrà al voto in Consiglio comunale a dicembre ci sono gli oltre quattro milioni per la scuola. «È la principale opera di mandato per la nostra amministrazione, considerando da un lato il forte investimento, cinque milioni e 300mila euro, e dall’altro la necessità per la frazione di avere finalmente un nuovo plesso – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. La speranza è che non ci siano intoppi ulteriori nei delicati ingranaggi della burocrazia e si possa avviare il cantiere entro la prossima primavera per inaugurare la scuola a settembre 2025».